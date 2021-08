Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı sergisi Harbiye'de açıldı - Son Dakika

Felçli olmasına rağmen müzeleri dolaştığını ve bundan keyif aldığını söyleyen Soydan Koçbaş ise, "O anları yeniden yaşamak için buraya geldim. Felçliyim ama bu halimle her gün bir müze geziyorum. Dün de Beşiktaş 'ta müzeye gittim. Tarihi eserleri görmek için her gün bir yere gidiyorum" diye konuştu.

Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi