Düzce ve Sakarya'dan Azerbaycan'a manevi destek - Son Dakika

Sakarya'da yabancı öğrenciler katıldıkları uçurtma şenliğinde bayrak açarak, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki ise billboardlara afişler asılarak Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a destek verildi.

Sakarya'da öğrenim gören yabancı öğrenciler katıldıkları uçurtma şenliğinde Azerbaycan'a destek olmak amacıyla bayrak açtı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Serdivan ilçesi Kırantepe mevkisinde düzenlenen uçurtma şenliğine; Suriye, Yemen, Sudan, Afganistan, Kazakistan, Somali, Tunus, Fas, Cezayir, Zimbabve ve Cibuti uyruklu yaklaşık 50 öğrenci katıldı.

Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki göstermek ve Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, çeşitli ülkelerden Sakarya'ya gelen öğrencilerin kentin iki güzide üniversitesinde eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencileri en iyi şekilde ağırlamak için gayret gösterdiklerini anlatan Özsoy, "Yurt dışından gelen öğrenciler için gençlik merkezlerimizce Serdivan'da uçurtma şenliği düzenledik. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluğu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Bu tür etkinliklerimiz her zaman devam edecektir. Öğrencilerimiz, Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak, Azerbaycan'a destek mesajı verdi. Ben de kardeşimiz Azerbaycan'da, Ermenistan tarafından düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.