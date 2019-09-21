Son Dakika Haberleri: Saldırgan, "yanlış" kişiyi yaraladı
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Saldırgan, "yanlış" kişiyi yaraladı

59 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde balkonda oturan kadın, sokaktan tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Saldırgan,

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde balkonda oturan kadın, sokaktan tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Fatih Mahallesi 1891 Sokak'ta ikamet eden kızının evine giden Sevgi Gümüş (60), sabah saatlerinde ikinci kattaki evin balkonuna çıktı.

Sokaktan av tüfeğiyle açılan ateş sonucu sağ karın ve göğüs kısmından yaralanan Sevgi Gümüş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Gümüş'ün ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, balkona çıkan Gümüş'e tüfekle ateş edenin, olay yerine 27 LJ 151 plakalı hafif ticari araçla gelen Ali K. (67) olduğunu tespit etti.

Ali K, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde suç aleti tüfekle yakalandı.

Yapılan soruşturmada Ali K'nin Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde birlikte yaşadığı G.K'nin (42) kendisini terkederek Denizli'de oturan akrabasının yanına gittiğini öğrendiği, G.K'yi vurmak için tüfekle ateş açtığı, bu sırada üst kat balkonunda oturan Sevgi Gümüş'ün yaraladığı öğrenildi.

Denizli, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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