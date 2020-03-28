Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi - Son Dakika

Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi

6 saat önce

Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Oğuz Özat, salgın hastalıkların fizyolojik etkilerinden daha önemlisinin ruh sağlığına olan etkileri olduğuna dikkat çekerek, "Virüs belki yarın aşısı bulunarak çözülecek ama psikolojik...

Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi

SAMSUN - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Oğuz Özat, salgın hastalıkların fizyolojik etkilerinden daha önemlisinin ruh sağlığına olan etkileri olduğuna dikkat çekerek, "Virüs belki yarın aşısı bulunarak çözülecek ama psikolojik etkisini yıllarca yaşam boyu sürdüreceğiz" dedi.

Salgın hastalıkların psikolojik etkilerinin nesiller boyu devam edebileceğini söyleyen Türk PDR Genel Başkanı Oğuz Özat evde kalarak virüsten korunan ailelere psikolojik olarak da iyi durumda olmaları için önerilerde bulundu. Oğuz Özat bu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Salgın hastalıkların, savaşların, afetlerin fizyolojik etkisi dönemseldir. Ancak psikolojik insan ruh sağ sağlığına etkisi yıllar yüzyıllar sürer. O nedenle bu tür salgın hastalıkların fizyolojik etkilerinde daha önemlisi ruh sağlığına olan etkileridir. İnsan ruh sağlığına vereceği olumsuz etkiler nesiller boyu devam edecektir. Bu nedenle önlemlerimizi ruhsal olarak da almalıyız" diye konuştu.

"EBA üzerinden derslerini başlatsınlar"

Ailelere evde çıkabilecek çatışmaların önüne geçmek için öneriler veren Özat, "Özellikle bu süreçte ailelerimizin aile içi dinamikleri çok iyi fark etmeleri lazım. Çatışma ortamında çözümsüz cümleler kurulur. Özellikle çözümsüz cümlelerden o aile mitlerinde uzak duralım. Aile içi etkinlikler ve özel günler yapalım. Her gün ailemizden birisi lider olsun. Aileler çocuklar çatışmaları genelde ile hastalığı çok konuşmak yerine öğrenciyse EBA üzerinden derslerini başlatsınlar. EBA'nın sadece eğitsel özelliği yok. Aynı zamanda normal yaşantıya döndürme insanın normal yaşam görevlerini yaparak çocuğu virüs ve hastalık düşüncesinden uzaklaştırma gibi bir işlevi var. Bu çatışmaları genelde bir aile masası kurarak çözümleyebiliriz. Aksi halde virüs belki yarın aşısı bulunarak çözülecek ama psikolojik etkisini yıllarca yaşam boyu sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kurumlarla iş birliğinde destek verecekleri çalışmaları da anlatan Oğuz Özat, "Bizde bu açıdan Türkiye genelindeki 60'a yakın şubemizle bize ulaşan belediyelerle protokoller yaparak yine Aile Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim Rehberlik Genel Müdürlüğü'nün psikososyal çalışmaları ve AFAD ile iş birliğinde telefon ve görüntülü arama aracılığıyla online psikolojik danışma ve online ruh sağlığı hizmetini ulaştırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi

Eğitim Bilişim Ağı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak         
01:29
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar         
01:22
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti         
00:48
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti         
00:33
Gaziantep Valiliği Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı         
00:12
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı         
00:07
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı         
23:28
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık         
23:19
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü         
23:00
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı         
22:33
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı         
21:34
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı         
21:34
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı         
21:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi         
21:06
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi         
21:02
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
20:42
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi         
19:48
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek         
19:19
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti         
19:02
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
Koronavirusten ölen yaşlı kadın yoğun önlemler altında toprağa verildi Koronavirusten ölen yaşlı kadın yoğun önlemler altında toprağa verildi         
18:37
"Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı         
18:35
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek         
18:30
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı         
18:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir         
18:13
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi         
17:54
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti         
17:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 01:38:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]