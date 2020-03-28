Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi - Son Dakika

Salgın hastalıkların ruh sağlığına etkisi

SAMSUN - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Oğuz Özat, salgın hastalıkların fizyolojik etkilerinden daha önemlisinin ruh sağlığına olan etkileri olduğuna dikkat çekerek, "Virüs belki yarın aşısı bulunarak çözülecek ama psikolojik etkisini yıllarca yaşam boyu sürdüreceğiz" dedi.

Salgın hastalıkların psikolojik etkilerinin nesiller boyu devam edebileceğini söyleyen Türk PDR Genel Başkanı Oğuz Özat evde kalarak virüsten korunan ailelere psikolojik olarak da iyi durumda olmaları için önerilerde bulundu. Oğuz Özat bu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Salgın hastalıkların, savaşların, afetlerin fizyolojik etkisi dönemseldir. Ancak psikolojik insan ruh sağ sağlığına etkisi yıllar yüzyıllar sürer. O nedenle bu tür salgın hastalıkların fizyolojik etkilerinde daha önemlisi ruh sağlığına olan etkileridir. İnsan ruh sağlığına vereceği olumsuz etkiler nesiller boyu devam edecektir. Bu nedenle önlemlerimizi ruhsal olarak da almalıyız" diye konuştu.

"EBA üzerinden derslerini başlatsınlar"

Ailelere evde çıkabilecek çatışmaların önüne geçmek için öneriler veren Özat, "Özellikle bu süreçte ailelerimizin aile içi dinamikleri çok iyi fark etmeleri lazım. Çatışma ortamında çözümsüz cümleler kurulur. Özellikle çözümsüz cümlelerden o aile mitlerinde uzak duralım. Aile içi etkinlikler ve özel günler yapalım. Her gün ailemizden birisi lider olsun. Aileler çocuklar çatışmaları genelde ile hastalığı çok konuşmak yerine öğrenciyse EBA üzerinden derslerini başlatsınlar. EBA'nın sadece eğitsel özelliği yok. Aynı zamanda normal yaşantıya döndürme insanın normal yaşam görevlerini yaparak çocuğu virüs ve hastalık düşüncesinden uzaklaştırma gibi bir işlevi var. Bu çatışmaları genelde bir aile masası kurarak çözümleyebiliriz. Aksi halde virüs belki yarın aşısı bulunarak çözülecek ama psikolojik etkisini yıllarca yaşam boyu sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kurumlarla iş birliğinde destek verecekleri çalışmaları da anlatan Oğuz Özat, "Bizde bu açıdan Türkiye genelindeki 60'a yakın şubemizle bize ulaşan belediyelerle protokoller yaparak yine Aile Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim Rehberlik Genel Müdürlüğü'nün psikososyal çalışmaları ve AFAD ile iş birliğinde telefon ve görüntülü arama aracılığıyla online psikolojik danışma ve online ruh sağlığı hizmetini ulaştırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.