Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantını gerçekleştirdi - Son Dakika

Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantını gerçekleştirdi

02.12.2020 13:04
Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantını gerçekleştirdi, System.String[]

Salihli Belediye Meclisi, 2020 yılının son meclis olağan toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli Belediye Meclisi, 2020 yılının son meclis olağan toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve geçmiş meclis kararların dağıtılması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "2020 yılının son meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Değerli hemşehrilerim, salgın nedeniyle hepimiz olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte yeni kısıtlamalar geldi. Hepimizin sağlığı için devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı tüm önlemler ile maske, mesafe temizlik kurallarına mutlaka uyalım" dedi.

İstasyon Gar çevre düzenleme çalışmaları hakkında da meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Kayda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nu, AK Parti Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen ile Ekim ayında ziyaret ederek ilçe merkezinden geçen demiryolunun şehir dışına taşınması ve istasyon bölgesinin düzenlenmesi konusu ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Beş Eylül Yerleşkesi'nde yer alan Meslek Yüksekokulu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacak olan 400 yataklı yeni devlet hastanesinin İzmir- Ankara karayolu bağlantısının sağlanacağı alternatif yollarla ilgili olarak sayın bakanımız ile görüş alışverişinde bulunmuştuk. DDY 3. Bölge Müdürlüğü ile gar çevresi düzenleme çalışmalarıyla ilgili olarak resmi süreç başladı. Demiryolunun şehir dışına taşınması konusunda da epey mesafe aldık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, yeni devlet hastanesinin yapılacağı Beş Eylül Yerleşkesi'ne bağlantının sağlanacağı alternatif yol konusunun da bir an önce çözüme kavuşturulacağı sözünü verdi. Bağlantı yolu, bölgeye yapılacak kavşak ile çözülecek. Bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen ve yeni dönem projelerimiz ile yakından ilgilenen sayın bakanımıza hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Aralık ayı toplantısında asfalt malzemesi alımı için belediye başkanına yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. Mülkiyeti belediyeye ait arsa ve arazi satışlarının görüşülmesi talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havale edildi. Durasıllı Mahallesi 344 ada 1 nolu parsel, Kırveli Mahallesi 3600 ada 3 parsel ve Karaoğlanlı Mahallesi 1153 nolu parsel imar plan değişikliği talepleri İmar Komisyonuna havale edildi. Belediye birimlerinde kullanılmak üzere 3 adet hizmet aracı satın alınması talebi de oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA

Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantını gerçekleştirdi
Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantını gerçekleştirdi
Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantını gerçekleştirdi
Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantını gerçekleştirdi
Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantını gerçekleştirdi
Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantını gerçekleştirdi

Zeki Kayda, Salihli, Manisa, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantını gerçekleştirdi - Son Dakika


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