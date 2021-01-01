Salihli'de 2021'in ilk çeyreğinde yeni fabrikalar üretime başlıyor - Son Dakika

Salihli'de 2021'in ilk çeyreğinde yeni fabrikalar üretime başlıyor

01.01.2021 00:01
Salihli'de 2021'in ilk çeyreğinde yeni fabrikalar üretime başlıyor, System.String[]

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2020 yılının son toplantısını gerçekleştirdi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2020 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Salihli Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, OSB'nin ikinci etabında yer tahsisi yapılan fabrikaların 2021'in ilk çeyreğinde üretime başlayacağını söyledi.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleşen müteşebbis heyet toplantısına, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile Salihli OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Salihli Organize Sanayi Bölgesinin 1. ve 2. etapları ile ilgili konuların ele alındığı toplantıda, Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen çalışmalar ile idari bina ve sosyokültürel etkinlik merkezi hakkında bilgiler verdi. Toplantıda, 2020 yılı bütçesi ibra edilerek, 2021 yılı bütçesi görüşüldü. Bütçenin yanı sıra arsa tahsis birim fiyatı, yönetim aidatı, alt yapı katılım bedeli, şebeke ve artezyen suyu satış ve atık su bedeli ile 2021 yılı hizmet bedeli de görüşülerek karara bağlandı.

Salihli OSB'nin yatırımcıların gözdesi olduğunu vurgulayan Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, 2. etapta bulunan sanayi parsellerinden sektöründe öncü olan firmalara yer tahsisi yaptıklarını belirterek, fabrika inşaatlarının bitme noktasına geldiğini söyledi. Yeni fabrikaların 2021 yılının ilk çeyreğinde üretime başlayacağı müjdesini veren Başkan Kayda, "Salihli'miz sağlık, eğitim, tarım ve sanayi sektöründe yaptığı atılımlarla bölgede söz sahibi olmuştur. 2. etap ile birlikte organize sanayi bölgemiz, başlattığımız çalışmalar sonucunda yatırımcıların gözdesi oldu. Doğalgazın da geldiği Salihli'miz, her geçen gün daha da büyüyerek gelişiyor. Yeni kurulan fabrikaların da üretime geçmesiyle 10 bin insanımıza yeni iş kapıları açıyoruz. 2021 yılının, ülkemize ve Salihli'mize, Salihli OSB'deki tüm firmalarımıza, yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, bol ve bereketli kazançlar dilerim" dedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de, yatırımcıların Salihli OSB'ye ilgisinin büyük olduğunu ifade ederek, 2021 yılının ülkemize, Manisa ve Salihli'ye sağlık, mutluluk, huzur ve hayırlar getirmesi dileğinde bulundu. - MANİSA

Salihli'de 2021'in ilk çeyreğinde yeni fabrikalar üretime başlıyor
Salihli'de 2021'in ilk çeyreğinde yeni fabrikalar üretime başlıyor
Salihli'de 2021'in ilk çeyreğinde yeni fabrikalar üretime başlıyor
Salihli'de 2021'in ilk çeyreğinde yeni fabrikalar üretime başlıyor
Salihli'de 2021'in ilk çeyreğinde yeni fabrikalar üretime başlıyor
Salihli'de 2021'in ilk çeyreğinde yeni fabrikalar üretime başlıyor

Organize Sanayi Bölgesi, Organize, Salihli, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salihli'de 2021'in ilk çeyreğinde yeni fabrikalar üretime başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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