Son Dakika Haberleri: Salihli'de Türkeş Anısına Lokma Döküldü

Salihli'de Türkeş Anısına Lokma Döküldü

13 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alpaslan Türkeş'in anısına, MHP İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda lokma dökülüp dua edildi.

Salihli'de Türkeş Anısına Lokma Döküldü, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alpaslan Türkeş'in anısına, MHP İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda lokma dökülüp dua edildi.

MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 22. ölüm yıldönümü dolayısıyla MHP Salihli İlçe Teşkilatı ile Ülkü Ocakları tarafından lokma hayrı yapılarak anıldı. MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın Türk siyasetinin unutulmaz lideri Başbuğ Alpaslan Türkeş'i vefatının 22. Yılında rahmet ve minnetle andıklarını ve Ülkü Ocakları ile birlikte lokma hayrı yaptıklarını söyledi. Alparslan Türkeş'in Türk siyasetine iz bırakan bir lider olduğunu belirten Akın, " Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı ve Türk dünyasının başbuğunu unutmayacağız. Onun gösterdiği yolda, siyasi faaliyetlerini aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Alpaslan Türkeş, daima kalbimizde yaşayacak. Kendisini aramızdan ayrılışının 22.yılında rahmetle anıyoruz" dedi.

Lokma etkinliğine Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Ali Rıza Ünveren, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, AK Partili ve MHP'li Kadın Kolları başkan ve yöneticileri, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Gün boyu devam eden ve büyük ilgi gören etkinlikte, Türkeş anısına binlerce Salihli halkına lokma ikram edildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:12 Kaynak: İHA

MHP, Salihli, Alparslan Türkeş, Politika
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