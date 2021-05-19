Salihli Meclisi İsrail'i kınadı - Son Dakika

Salihli Meclisi İsrail'i kınadı

19.05.2021 13:17
Salihli Meclisi İsrail'i kınadı, System.String[]

Salihli Belediyesi, mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler, Filistin topraklarına düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Salihli Belediyesi, mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler, Filistin topraklarına düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Salihli Belediye Meclisi, İsrail'in Mescid-i Aksa ile çocuk ve kadın demeden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği acımasız saldırılara ortak bir bildiri ile tepki gösterdi. Belediye meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin ortak imzasıyla yapılan açıklamada, mazlum Filistin halkının yanında olduğuna dikkat çekilerek, "Salihli Belediye Meclisinde bulunan siyasi parti grupları olarak, İsrail'in Ramazan ayında kutlu mabedimiz Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği hain terör saldırılarını lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Uyğun, MHP Grup Sözcüsü İsa Yıldırım, CHP Grup Sözcüsü A. Yavuz Özdem, İYİ Parti Grup Sözcüsü Ulvi Murat Tunca ve Bağımsız Meclis Üyesi Ufuk Erdöl tarafından imzalanan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi: " Müslümanların Harem-i İsmeti Kudüs, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz, ne yazık ki bu Ramazan'da da işgalci terör devleti İsrail'in zulümleriyle karşı karşıya kaldı. Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli kardeşlerimizin yerleşim yerlerine yönelik saldırılar düzenleyen ve sivil saldırganları teşvik edercesine onları koruma girişiminde bulunan insanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bu İsrailli barbar zihniyet tüm zorbalıklarına bir an önce son vermelidir. Bugün din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin özgürce yaşadığı ve haklarını yerine getirebildiği bir Kudüs'ten bahsetmek istiyorsak, geçmişin tecrübeleri ve bugün yaşananları göz önünde bulundurmak tüm dünyanın görevidir. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Filistin'in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir. Terör devleti İsrail'in Kudüs'ten ve işgal etiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Güçlü Türkiye her zaman mazlumun yanında, terör örgütünün karşısındadır. Biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin kutlu davasının yanındayız. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir ve teslim edilmeyecektir, kıyamete kadar öyle kalacaktır. Bu sebeple; Salihli Belediye Meclisinde bulunan siyasi parti grupları olarak, İsrail'in Ramazan ayında kutlu mabedimiz Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği hain terör saldırılarını lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz"

Tam kapanma döneminde halkın tedbirlere uyması ve yapılan denetimlerle Salihli'deki vaka sayılarının düştüğünü belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda "Bu anlamda, alınan tedbirlere uyan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği gözbebeğimiz gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıları, masum çocukları ve kadınları hedef alan zulmü Salihli Belediye Meclisi ortak bir bildiriyle kınıyoruz" dedi.

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Toplantıda Salihli Belediyesi'nin 2020 Yılı Kesin Hesabı oybirliği ile kabul edilirken, Salihli Merkez İmar Planı içerisinde belirlenen en çok serbest olan alanların yüksekliklerinin belirlenmesi talebi İmar Komisyonuna havale edildi. Hacıhıdır Mahallesi eski 1116 parsel yeni 182 ada 3 parselde bulunan taşınmazın satın alma talebi oybirliği ile kabul edilirken, Belediyeye ait Şişeleme Fabrikasının Salihli Belediyesi'nin de ortak olduğu S.S.Salihli Kadın Kooperatifine yaş meyve ve sebze kurutmak amacıyla tahsis edilmesi talebi ise Plan-Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havale edildi. Zafer Kalkınma Ajansı hibe destek projelerinden yararlanmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Kayda, "Kula-Salihli Global Jeopark alanı içerisinde bulunan Adala Kanyonu'nun çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirmek için Zafer Kalkınma Ajansına bir proje hazırladık. Proje kapsamında, Adala Kanyonu'na seyir terasları, yürüyüş yolları ve kamp alanları yapılacak. Projenin toplam maliyeti 3 milyon lira" dedi.

Toplantı da son olarak Salihli'de yapımına devam edilen Karaağaç Hes ve Regülatörü Elektrik Nakil Hattı Projesi, Azmak 1 Köprüsünden itibaren Gümüşçayı'nın doğu kıyısından yaklaşık 3 km boyunca yeraltı enerji hattı için, yeraltı kullanım hakkının Gökova Enerji Üretimi Ltd. Şti.'ne verilmesi ve bu konuyla ilgili protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya verilmesi hususu, İmar, plan ve bütçe ile hukuk ve tarifeler komisyonuna gönderildi. - MANİSA

Salihli Meclisi İsrail'i kınadı
Salihli Meclisi İsrail'i kınadı

Filistin, Salihli, İsrail, Kudüs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Salihli Meclisi İsrail'i kınadı - Son Dakika


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