Salon hokeyinde 2'nci Lig play-off maçları tamamlandı

Salon hokeyinde, 2019-20 sezonu 2'nci Lig play-off müsabakaları sona erdi. Kadınlarda şampiyon olan Amasya MESA ile erkeklerde zirvede yer alan Şehitkamil Halk Eğitim ve ikinci olan Esenyurt Hokey takımları, gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Trabzon Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen ve büyük çekişmeye sahne olan 2019-20 sezonu kadınlar ve erkekler salon hokeyi 2'nci Lig play-off maçları tamamlandı. Yapılan müsabakalar sonunda kadınlarda Amasya MESA şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükseldi. Çaycuma GSK ikinci, Pursaklar Belediyesi SK ise üçüncülüğü elde etti. Çaycuma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Gönül Mehder, 9 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

Erkekler 2'nci Lig play-off maçlarında ise Gaziantep temsilcisi Şehitkamil Halk Eğitim Takımı şampiyon oldu ve ikinci olan Esenyurt Hokey Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile birlikte 1'inci Lig'e yükseldi. Turnuvayı Kartepe Belediye üçüncü, Ali Ege SK ise dördüncü olarak tamamladı. Esenyurt Hokey sporcusu Muhammet Ali Körne rakip ağları 35 kez sarsarak turnuvanın gol kralı oldu.