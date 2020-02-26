Salon hokeyinde 2'nci Lig play-off maçları tamamlandı - Son Dakika
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Salon hokeyinde 2'nci Lig play-off maçları tamamlandı

7 saat önce

Salon hokeyinde, 2019-20 sezonu 2'nci Lig play-off müsabakaları sona erdi.

Salon hokeyinde 2'nci Lig play-off maçları tamamlandı, System.String[]

Salon hokeyinde, 2019-20 sezonu 2'nci Lig play-off müsabakaları sona erdi. Kadınlarda şampiyon olan Amasya MESA ile erkeklerde zirvede yer alan Şehitkamil Halk Eğitim ve ikinci olan Esenyurt Hokey takımları, gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Trabzon Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen ve büyük çekişmeye sahne olan 2019-20 sezonu kadınlar ve erkekler salon hokeyi 2'nci Lig play-off maçları tamamlandı. Yapılan müsabakalar sonunda kadınlarda Amasya MESA şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükseldi. Çaycuma GSK ikinci, Pursaklar Belediyesi SK ise üçüncülüğü elde etti. Çaycuma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Gönül Mehder, 9 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

Erkekler 2'nci Lig play-off maçlarında ise Gaziantep temsilcisi Şehitkamil Halk Eğitim Takımı şampiyon oldu ve ikinci olan Esenyurt Hokey Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile birlikte 1'inci Lig'e yükseldi. Turnuvayı Kartepe Belediye üçüncü, Ali Ege SK ise dördüncü olarak tamamladı. Esenyurt Hokey sporcusu Muhammet Ali Körne rakip ağları 35 kez sarsarak turnuvanın gol kralı oldu.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, hokey sporuna ilginin hızla arttığını ifade ederek Trabzon'da da yeni gelişen bu branşta kurulan kulüplerin yakın gelecekte ülke sporuna büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupaları, Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi, Ortahisar İlçe Müdürü Ecvet Kurt, Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çolak ile Tesis Amiri Abdullah Cevahir tarafından verildi.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:41 Kaynak: DHA
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