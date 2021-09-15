SAMANDAĞ BİBERİ, COĞRAFİ İŞARET ALDI - Son Dakika

HATAY'da Samandağ biberine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda Samandağ biberi, 9 aylık kısa bir sürede coğrafi işaret alarak tescillendi. En belirgin özelliği çok acı olması ve dış yüzeyi sert, etli ve sulu olan Samandağ biberi, yetişmeye başladığı ilk dönemlerde yeşil, ilerleyen zamanda kırmızı rengini alıyor. Hem yeşil hem de kırmızı olarak tüketilen biber, ilçede 3 bin 200 dekar alanda üretiliyor.

ÇİNÇİN: ULUSLARARASI TESCİLİNE DE MÜRACAAT EDECEĞİZ

Samandağ biberinin tescil alması nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşma yapan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Hikmet Çinçin, Samandağ biberinin coğrafi işaret alarak tescillenmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Bu tescille beraber Samandağ biberinin ciddi anlamda bir sinerji yaratacağını düşündüklerini söyleyen Çinçin, 'Daha önce hepimizin bildiği üzere Samandağ'ın Ney'inin coğrafi işaretlemesini yapmıştık, şimdi de Samandağ biberi. Samandağ biberi, 3 bin 200 dekarlık alanda 7 bin ton üretilen bir mahsulden bahsediyoruz. Bu yeterli değil özellikle tarım teknolojilerini kullanarak seracılığı ve çeşitli formlarda destekleyerek bu 7 bin tonu 15 bin tonlara çıkarmamız lazım. Bu biberin talebi daha da artacak. Şuan sadece iç piyasada tüketiliyor. Kısa zaman da uluslararası tesciline de müracaat edeceğiz. Kilogram fiyatı 8 TL'dir' ifadelerine yer verdi.

ŞAHİN: SAMANDAĞ BİBERİ KIRSAL KALKINMASININ ANAHTARI OLACAK

Yapılan çalışmalar sonucunda tescili alınan Samandağ biberinin kente büyük katkıları olacağını söyleyen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Kadire Şahin, 'Samandağ biberi kırsal kalkınmasının anahtarı olacak. Tescillenen bu ürün, biyokültürel çeşitliliğin korunmasında lokomotif bir görev üstlenecek. Türkiye'den sonra da Avrupa Birliği'nde tescil alması gereken çok değerli bir tarımsal üründür' ifadelerine yer verdi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar da yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Samandağ biberi ekolojik bir üründür. Bu ürün, 5 yıl önce yaptığımız öngörü sayesinde bugünlere geldi' dedi.