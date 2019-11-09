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SAMDOB'dan Atatürk'ü anma konseri

7 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), ölümünün 81'inci yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü, Wolfgang Amedeus Mozart'ın bestelediği "Requiem" eseri ile andı.

SAMDOB'dan Atatürk'ü anma konseri, System.String[]

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), ölümünün 81'inci yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü, Wolfgang Amedeus Mozart'ın bestelediği "Requiem" eseri ile andı.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi'nde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Wolfgang Amedeus Mozart'ın ölüm temalı "Requiem" eserini sanatseverlerle buluşturdu.

"Atatürk'ü Anma Konseri" kapsamında seslendirilen ve Mozart'ın en tanınmış koral eserlerden biri olma unvanına sahip eser, İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi Tuilo Gagliardo Varas yönetiminde gerçekleştirildi.

Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı soprano Hale Soner, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı mezzo soprano Ezgi Karakaya, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Erdem Erdoğan'ın yanı sıra Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı bas Tuncay Kurtoğlu da solist sanatçı olarak yer aldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu ile solistlere, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Seçil Küçükçelebi'nin başkeman sanatçısı olarak yer aldığı ve tek bölümden oluşan konser izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Mustafa Kemal Atatürk, Mozart, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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