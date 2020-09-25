Şampiyonlar Ligi diye yola çıkan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne de gidemedi - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi diye yola çıkan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne de gidemedi

Acil olan bölgelere değil diğer bölgelere transfer yapıldıOyun anlamında geçen sezon aranıyor2 veya 3 transfer daha bekleniyorALİ DANAŞ-İSTANBUL-DHA - Sezona Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayaliyle giren Beşiktaş, dün akşam Portekiz ekibi Rio Ave'ye elenince UEFA Avrupa Ligi'ne bile kalamadan...

Şampiyonlar Ligi diye yola çıkan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne de gidemedi, System.String[]

Acil olan bölgelere değil diğer bölgelere transfer yapıldı

Oyun anlamında geçen sezon aranıyor

2 veya 3 transfer daha bekleniyorALİ DANAŞ-İSTANBUL- DHA - Sezona Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayaliyle giren Beşiktaş, dün akşam Portekiz ekibi Rio Ave'ye elenince UEFA Avrupa Ligi'ne bile kalamadan Avrupa kupalarına şimdiden veda etti. Siyah beyazlılar Sampiyonlar Ligi elemesinde de Yunan ekibi PAOK'a yenilmişti.PAOK yenilgisine, hazırlık dönemi süresinin kısa olması ve transferlerin yetişmemesi sebep olarak gösterilse de, nispeten çok daha zayıf olan Rio Ave takımına da elenilmesi öne sürülen sebeplerin geçersiz kalmasına neden oldu. Çünkü; PAOK maçından sonra aradan geçen 30 günde ne çok acil olan santrfor, sağ bek ve hücum kanat oyuncusu alınmıştı, ne de mevcut takım hazır hale getirilmişti.ACİL OLAN BÖLGELERE DEĞİL DİĞER BÖLGELERE TRANSFER YAPILDIBeşiktaş yönetimi, sezon bitiminde ayrılan oyunculardan en önemlileri olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün yerini Rio Ave maçına kadar bir türlü dolduramadı.PAOK maçında sağ bek oynayan Lens'in hatalarıyla yenilen goller taraftarı çıldırtsa da, sonraki maçlarda Necip Uysal bu açığı kapatmaya çalıştı ve asistleriyle kendinden beklenenin fazlasını bile yaptı. Ancak; santrfor alınmaması ve takımın golcüsüz bırakılması, Beşiktaş'a pahalıya patladı. Burak Yılmaz'ın ayrılmasından sonra geçen 2 aylık sürede santrfor transferi yapmayan yönetim, bu boşluğu Larin, Güven ve Umut Nayir ile doldurmaya çalıştı. Aynı zamanda takımın hücum organizasyonunda önemli yer tutan kanat forvet oyuncusunun da transfer edilmemesi, Beşiktaş'ın hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nden elenmesinde önemli rol oynadı.OYUN ANLAMINDA DA GEÇEN SEZON ARANIYORBeşiktaş, oyun anlamında da geçen sezonun son haftalarındaki görüntüsünden uzak kaldı. Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenmesine rağmen PAOK, Fraport TAV Antalyaspor ve Rio Ave maçlarında oyunun önemli bölümünde takımın kendi sahasında kalması ve Antalya ile Rio Ave önünde skoru korumaya çalışması, hala hazır olmadığı anlamını taşıyor. Şüphesiz ki bunun en büyük sebebi de yapılamayan transferler. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüsü atlatarak yeniden takımın başına geçmesi ve yapılacak yeni transferleri bir an önce takıma adapte ederek bu soruna bir çözüm bulması, taraftarın en büyük beklentisi durumunda. Santrfor, sağ bek ve kanat hücum oyuncusu takviyesiyle şampiyonluk yarışının içine girileceğine camianın inancı tam.2 VEYA 3 TRANSFER DAHA BEKLENİYORYönetim ise hala eksik bölgelere takviye yapma uğraşı içinde.Her konuda anlaşılıp sağlık kontrolünden geçirilen Aboubakar'ın açıklanması an meselesi. Aboubakar'ın kontrollerinden sonra özel olarak oluşturulan sağlık heyetinden geniş bir rapor alan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, yöneticiler ve Sergen Yalçın'la konuştuktan sonra son kararını kısa sürede bildirmesi bekleniyor. Aboubakar ile sözleşme imzalansa bile şartların oluşması halinde bir santrfor daha alınması beklenen bir diğer transfer harekatı. Bunun yanı sıra sağ bek ve hücum oyuncusu alınması da planlar arasında.

Bu arada, yeni transferlerin yabancı olması halinde takımdan en az dört yabancıyla yolların ayrılması gerekiyor. Mevcut takımda kadro dışı bırakılan Mirin ve Douglas'la birlikte 15 yabancı bulunuyor ve Aboubakar'ın resmiyete dökülmesi halinde bu sayı 16'ya çıkacak. Douglas ve Mirin gönderilse bile sağ bek ve hücum kanat oyuncusu da yabancı olursa yer açmak için 2 futbolcunun daha gönderilmesi gerekiyor. Bu da gönderilecek yabancı sayısının dört olması demek. Şu ana kadar hiçbir yabancı oyuncuyu gitmesi için ikna edemeyen yönetimin kalan 10 günde bütün bu işleri yapması gerekiyor.


Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Rio Ave, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi diye yola çıkan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne de gidemedi - Son Dakika Spor

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