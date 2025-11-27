İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler - Son Dakika
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

27.11.2025 01:17
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları geride kaldı. Real Madrid, Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin 4 golüyle 4-3 yendi. Inter, Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olurken, PSG, Tottenham'ı 5-3 yendi. Arsenal, Bayern Münih'i 3-1 ile geçti. Haftanın sürprizi ise PSV'nin Liverpool'u 4-1 yenmesi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.

REAL MADRID KAZANDI

Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 yendi. Mücadelede 61 dakika sahada kalan Arda, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Ev sahibi takımın gollerini, Chiquinho, Mehdi Taremi ve Ayoub El Kaabi kaydetti.

INTER YENİLDİ

Inter ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 72 dakika görev yaptığı mücadelede Atletico Madrid'e konuk oldu. Ev sahibi takım, Julian Alvarez ve Jose Gimenez'in golleriyle 2-1 galip geldi. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.

Gecenin en gollü maçında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Tottenham'ı Vitinha (3), Fabian Ruiz ve Willian Pacho'nun golleriyle 5-3 mağlup etti. İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan konuk takımın golleri, Richarlison ve Randal Kolo Muani'den (2) geldi.

ARSENAL ŞOV YAPTI

Arsenal, sahasında Bayern Münih'i Jurrien Timber, Noni Madueke ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-1 yendi. Ligde 5'te 5 yapan Arsenal, 15 puanla zirvede yer aldı.

LIVERPOOL'A BÜYÜK ŞOK

PSV ise deplasmanda Liverpool'u 4-1 yenerek haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

  • Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan): 3-2
  • Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa): 2-2
  • PSG (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 5-3
  • Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda): 1-4
  • Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 3-1
  • Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1
  • Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-3
  • Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 3-0
  • Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 3-4
Kaynak: AA

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
