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Samsun'da Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Samsun'da Afganistan uyruklu cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Samsun'da Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Samsun'da Afganistan uyruklu cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan ve üzerinde nüfus cüzdanı bulunmayan kişi gözaltına alındı.

Parmak izi uygulamasında, bu kişinin Afganistan uyruklu Behzad Caferi olduğu tespit edildi.

Caferi'nin, İstanbul'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olduğu, sevk edildiği Samsun'daki açık cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla girdiği öğrenilen Caferi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:50 Kaynak: AA
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