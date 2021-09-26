Samsun'da balık ve kurbağa adamlar denizde, gönüllüler ise kıyıda temizlik yaptı - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde kurbağa ve balık adamlar denizde, gönüllüler ise kıyıda temizlik yaptı.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA, AFAD, Atakum Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü kurbağa ve balık adamları denizde, Türk Kızılay, Samsun Genç İş İnsanları Derneği gibi çevre gönüllülerinden oluşan çok sayıda kişi ise sahilde "Yeniden Kıyılardayız" sloganıyla temizlik yaptı.

Körfez Marina önünde yapılan dip temizliğinde kurbağa ve balık adamlar, denizden kısa sürede yaklaşık 300 kilogram civarında metal, plastik, şişe atık çıkardı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kentte yaşamanın sorumluluğunun olduğuna vurgu yaptı.

Deveci, "Kentli olmanın kentte yaşamanın sorumlulukları var. O da kenti temiz tutmak. Bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İçinde yaşadığımız, çocuklarımızın parklarında oynayacağı kentin temiz tutulmasını talep ediyoruz. Tabii görevimizi yapacağız. Ama asıl görev ve sorumluluk kenti temiz tutmakta." dedi.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Samsun Şubesi Koordinatörü Damla Balçık da salgın sonrası kentte üçüncü etkinliklerini düzenlediklerini söyledi.

Balçık, üç etapta gerçekleştirdikleri çalışmalarının son etabında denizde dip temizliği yaptıklarının ifade ederek "Dalgıçlar bize destek veriyor. Onlar dip temizliği yaparken biz de gönüllülerimizle birlikte kıyı temizliği yapacağız. Bize destek veren tüm gönüllülere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Alınan iki nefesten birinin denizlerden geldiğine işaret eden Balçık, "Oksijen deposu denizlerimizi korumak, temiz havamızı azaltmamak için denizlerimizi temiz tutmalıyız. Denizlerimiz en çok karadan insan eliyle kirleniyor. Bu oran yüzde 80. Deniz temizliklerinde en çok karşılaştığımız plastik atık ve sigara izmariti. " dedi.