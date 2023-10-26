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Sevgilisine iç çamaşırı hediye etmek istedi, hikayenin sonu kötü bitti - Son Dakika

Sevgilisine iç çamaşırı hediye etmek istedi, hikayenin sonu kötü bitti

Son Güncelleme: 26.10.2023 16:17

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, kız arkadaşına doğum gününde hediye etmek için alışveriş merkezindeki mağazadan 4 bin lira değerinde iç çamaşırı çaldı. Olayın ortaya çıkması üzerine kişi ve yanında bulunan 2 kız gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi kız arkadaşına doğum gününde hediye olarak vermek için alışveriş merkezindeki mağazadan 4 bin lira değerinde iç çamaşırı çalınca, yanında bulunan 2 kız ile birlikte gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI 4 BİN LİRA DEĞERİNDE

Samsun'un Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana gelen olayda T.T.A. adlı genç mağazadan 4 bin lira değerinde kadın iç çamaşırı çaldı.

Kız arkadaşına iç çamaşırı çalmak isterken yakayı ele verdi

DOĞUM GÜNÜ İÇİN HEDİYE EDECEKMİŞ

Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine T.T.A. ile yanında bulunan F.G. ve M.K. adlı kızlar gözaltına alındı. T.T.A., kız arkadaşına doğum gününde hediye etmek için iç çamaşırı çaldığını ileri sürdü.

Kız arkadaşına iç çamaşırı çalmak isterken yakayı ele verdi

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan T T.A. F.G. ve M.K. Denizevleri Polis tarafından ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Atakum, Samsun, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisine iç çamaşırı hediye etmek istedi, hikayenin sonu kötü bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisine iç çamaşırı hediye etmek istedi, hikayenin sonu kötü bitti - Son Dakika
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