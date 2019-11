Samsun'da din ve eğitim görevlilerine yönelik Sosyal Uyum Çalıştayı yapıldı

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti göçü akılla, mantıkla ve bilimle yönetiyor ve yürütüyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın ama iki şeyi de unutmuyoruz, insanlık ve vicdan." dedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik "Sosyal Uyum Çalıştayı-10", Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi.

Ok, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, göç politikaları ve yönetimi hakkında bilgi verdi. Türkiye'de 192 ülkeden 5 milyon 55 bin yabancı bulunduğunu bildiren Ok, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı çalışmalarla gurur duyulması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin göç politikalarının yönetilmesi ve yürütülmesinde büyük kapasite geliştirdiğini, büyük bir özveri ile çalışıldığına işaret eden Ok, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti göçü akılla, mantıkla ve bilimle yönetiyor ve yürütüyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın ama iki şeyi de unutmuyoruz, insanlık ve vicdan." ifadesini kullandı.

Uluslararası göç terminolojisinin göçmek zorunda olan insanları sığınmacı, mülteci ve göçmen olarak nitelendirdiğini anlatan Ok, kendilerinin ise statüleri ve hukuki karşılıkları farklı olsa da onlara "Misafirlerimiz, kardeşlerimiz" dediklerini söyledi.

İnsanlara dokunduklarını, onların hep yanında olduklarına dikkati çeken Ok, "İnsanları göç yolunda yalnız bırakmıyoruz. İnsanlık göçerken biz insanlığı göçertmemeye çalışıyoruz. Bu ensar ve muhacir ahlakının arkasında bizim kadim kültürümüzün, medeniyetimizin kodları var." diye konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da Suriye'deki iç savaştan kaynaklı geçici koruma altında bulunan 3 milyon 600 bin Suriyeli misafirleri bulunduğunu belirtti. Türkiye için göçün yeni bir olgu olmadığını vurgulayan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu coğrafya tarihin her döneminde Balkanlardan, Kafkaslardan göçü yaşamıştır. Göçmenlerin eğitiminde çok hassas davranıyoruz. Özellikle göçmenlere dini bilgilerinin doğru aktarılması gerekiyor çünkü bu coğrafyada maalesef dini olarak marjinalleşme, birtakım terör odakların hedefi haline geliyor. Ülkemizin güvenliği için risk oluşturan bazı odaklar dini kullanarak göçmenleri kullanabiliyor. Bu coğrafyada tarihimizin her döneminde bunları yaşadık ama bunları her zaman bertaraf edecek kapasiteye, donanıma ve akla sahibiz."

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi İsmet Yasak da halka doğru bilgi aktarılması için çalıştıklarını kaydetti.

Toplantıda Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, İl Müftüsü Veysel Çakı ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Yusuf Çakıcı da konuşma yaptı.