Samsun\'da Hırsızlık Olayı: Şahıs Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde bulunan bir gümüşçünün önüne sabah saatlerinde gelen kimliği belirsiz bir şahıs, demirle vitrinin camını kırdı ve altın sandığı 3 adet altın kaplama bileziği alarak kaçtı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Durumu fark eden iş yeri sahibi hırsızlık olayını polise bildirdi. İhbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayını 19 yaşındaki D.O.'nun gerçekleştirdiği tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.