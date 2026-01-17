Samsun'da Osmanlı ve Selçuklu Müzesi Açıldı - Son Dakika
Samsun'da Osmanlı ve Selçuklu Müzesi Açıldı

Samsun\'da Osmanlı ve Selçuklu Müzesi Açıldı
17.01.2026 14:00
Olgunlaşma Enstitüsü, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait kostüm koleksiyonlarını sergiliyor.

SAMSUN Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan müzede, titiz bir Ar-Ge süreciyle hazırlanan Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait koleksiyonlar sergileniyor. Enstitü müdürü Arzu Yıldırım, müzedeki her parçanın tarihi kaynaklar ve saha çalışmaları ışığında aslına uygun olarak yeniden tasarlandığını belirterek, "Dönemin kumaşlarını bulmak zor olduğu için desenleri kendimiz tasarlayıp nakış atölyelerimizde işleyerek kostümleri oluşturduk" dedi.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi, tarihin derinliklerini bugüne taşıyan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Enstitü bünyesindeki müzede oluşturulan tematik odalarda, Osmanlı ve Selçuklu imparatorluklarının giyim kültürünü yansıtan eserler yer alıyor. Akademik literatür taramaları ve saha çalışmaları sonucunda ortaya çıkan koleksiyonlar, dönemin padişahlarından hanım sultanlarına, askerlerden devlet adamlarına kadar geniş yelpazeyi kapsıyor. Ar-Ge ekiplerinin hazırladığı verilerin tasarım ve el sanatları atölyelerinde hayat bulmasıyla oluşturulan müze, ziyaretçilerini tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Koleksiyonların hazırlık süreci ve içeriği hakkında bilgiler paylaşan Samsun Olgunlaşma Enstitü Müdürü Arzu Yıldırım, "Osmanlı koleksiyonunu hazırlarken tema projeler kapsamında saha çalışması, alan çalışması, literatür taramaları yapılarak buradaki kostümler oluşturuldu. Ciddi bir Ar-Ge ekibi var. Ar-Ge ekibinden hazırlanan dosyalar, daha sonra tasarım atölyesine geçiyor ve tasarım atölyesinde de koleksiyonlar, kıyafetler oluşturuluyor. Daha sonra dönemin kıyafetlerine göre de atölyelere bölüştürülerek kıyafetler hazırlanıyor. Yine el sanatları bölümünde başlıklar hazırlanıyor. Yine ayaklarındaki ayakkabılar ya da dönemin ayakkabısı ya da çarık hazırlanıyor. Çorapları hazırlanıyor. O şekilde koleksiyonlar ortaya çıkarılıyor. Şu an Osmanlı giysi koleksiyonunda 36 adet kıyafetimiz yer almakta. Buradaki kıyafetlerde kullanılan kumaş ve aksesuarlar da taramalarda elde ettiğimiz görseller üzerinden planlanarak hazırlandı. Dönemin kumaşlarını günümüzde bulmak bir miktar zor. O nedenle biz daha çok kullanılan kumaşlar üzerindeki desenleri de kendimiz tasarlayarak oluşturduk ve nakış atölyelerimizde bu kumaşlar üzerine nakışlar yapılarak kostümler oluşturuldu" diye konuştu.

Osmanlı saray giysileri koleksiyonunda padişah, yeniçeri, hanım sultanlar, padişah eşleri gibi birçok kıyafetlerin yer aldığını ifade eden Yıldırım, "Osmanlı saray giysileri koleksiyonunda padişah kıyafetimiz var. O dönemin yine veziriazam kıyafeti yer alıyor. Yeniçeri askerlerine ait kıyafetler var. Yine o dönem hanım sultanların, padişah eşlerinin giydiği kıyafetler ile düğünlerde ve özel günlerde giyilen çok şık yine kostümler yer almakta" dedi.

'SAHA ÇALIŞMASI YAPILDI'

Selçuklu koleksiyonunda da 26 eserlerinin bulunduğunu belirten Yıldırım, "Buradaki kıyafetlerde de literatür taraması, saha çalışması yapılarak oluşturuldu. Dönemin renklerini, desenlerini, modellerini yansıtan kıyafetler çalışıldı. Kıyafetlerdeki tasarımlar bize oldukça zengin bir sunum yapıyor. Renkler de aynı şekilde, başlıklar çok zengin, takılar çok zengin. Burada da yine hanım sultanlara, şehzadelere, askerlere ait kıyafetler yer almakta. Kıyafetlerden bir tanesi de özellikle bölgemizde, çarşamba ilçemizde yer alan Göğceli Ahşap Camisi'nden elde edilen desenlerden tasarlandı. Yine kıyafetlerdeki diğer desenler de Selçuklu eserlerinden esinlenerek döneme göre hazırlanmış kostümler yer almakta" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Selçuklu, Osmanlı, Samsun, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Osmanlı ve Selçuklu Müzesi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'da Osmanlı ve Selçuklu Müzesi Açıldı - Son Dakika
