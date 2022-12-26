Samsun'da polis kendisini bıçaklayan saldırganı bacağından vurdu - Son Dakika
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Samsun'da polis kendisini bıçaklayan saldırganı bacağından vurdu

26.12.2022 18:20

Samsun İlkadım'da şikayet üzerine sokakta yattığı kaldırımdan uzaklaştırılmak istenen 34 yaşındaki İsa A., polis memuru Erdal T.'yi elinden bıçakladı. Erdal T. de arbedede saldırganı bacağından vurdu. İsa A. ve Erdal T. hastanede tedaviye alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah hareketli dakikalar yaşandı. Odunpazarı Caddesi'nde Köseoğlu Cami yanındaki kaldırımda yatan İsa A.'nın (34) davranışlarından rahatsız olan çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI

Gelen polis ekibi, evsiz olduğu belirtilen İsa A.'yı uyararak bölgeden uzaklaştırmak istedi. Bu sırada İsa A., kendisini yattığı yerden kaldırmak isteyen polis memuru Erdal T.'ye bıçakla saldırdı. Eline aldığı bıçak darbesiyle yaralanan polis memuru da saldırgan tavırlar sürdüren şüpheliyi sağ bacağından vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çağırılan ambulansla İsa A. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, polis memuru Erdal T. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Odunpazarı, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da polis kendisini bıçaklayan saldırganı bacağından vurdu - Son Dakika

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