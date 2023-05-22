Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

22.05.2023 08:33

Samsun'da gerçekleşen olayda sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Kadir Yalçınkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yalçınkaya'nın katilleri olay yerinden kaçarken şahsın önceki akşam bir grup ile kavga ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi, Çiftlik Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişinin pompalı tüfek ve tabancayla ateş açması sonucu sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Kadir Yalçınkaya ağır yaralandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah sesleri üzerine olay yerine koşan bekçiler Kadir Yalçınkaya'yı kanlar içinde buldu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yalçınkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

ÖNCEKİ GECE KAVGAYA KARIŞMIŞ

Görgü şahitleri, 3 kişinin takip ettiği Kadir Yalçınkaya'ya tabanca ve tüfekle ateş açtığını ve kaçarken vurulan şahsın olduğu yere yığılıp kaldığını söyledi. Kadir Yalçınkaya'nın dün akşam bazı kişiler ile arasında kavga çıktığı ve kavgayı esnafın ayırıp olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Yalçınkaya'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Çiftlik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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