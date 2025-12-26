Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı İncesu mevkiinde sahilde sandık gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

ÜZERİNDE RUSÇA YAZILAR VAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, sandık üzerinde iddiaya göre Rusça yazılar bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine sandık, tedbir amaçlı olarak muhafaza altına alındı.

İNCELEME YAPILACAK

Şüpheli sandık, gerekli kontrollerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Sandığın içeriğinin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.