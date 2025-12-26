Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Haberin Videosunu İzleyin
26.12.2025 12:14  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek
Haber Videosu

Samsun'un Atakum ilçesindeki sahilde sandık gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Üzerinde Rusça yazılar bulunduğu iddia edilen sandık gerekli incelemelerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı İncesu mevkiinde sahilde sandık gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

ÜZERİNDE RUSÇA YAZILAR VAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, sandık üzerinde iddiaya göre Rusça yazılar bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine sandık, tedbir amaçlı olarak muhafaza altına alındı.

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

İNCELEME YAPILACAK

Şüpheli sandık, gerekli kontrollerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Sandığın içeriğinin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Atakum, Samsun, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    17-25 aralık hırsızlık haftanız kutlu olsun hediyesiymiş :) 16 12 Yanıtla
    Davut doğrucu Davut doğrucu:
    olabilir 2 4
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu
11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı: Oğlum 7 senedir içerideydi 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı: Oğlum 7 senedir içerideydi
2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı 2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi
Paşinyan’dan Türkiye mesajı: Somut adımların vakti geldi Paşinyan'dan Türkiye mesajı: Somut adımların vakti geldi
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi
Şam’dan SDG’ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok
Diyarbakır’da otomobil yayaya çarptı, sürücüler birbirlerinin üstüne yürüdü Diyarbakır'da otomobil yayaya çarptı, sürücüler birbirlerinin üstüne yürüdü
Bu kez yemekten değil 23 minik öğrenci hastanelik oldu Bu kez yemekten değil! 23 minik öğrenci hastanelik oldu

14:28
Bakan Ersoy’un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu
14:26
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
14:19
Herkes ekran başına TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi
14:14
Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi
Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi
13:47
Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündem oldu
Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündem oldu
13:42
Lapa lapa kar geliyor Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı
13:36
Operasyon artık an meselesi Sadece 5 gün kaldı ama SDG’den bir adım yok
Operasyon artık an meselesi! Sadece 5 gün kaldı ama SDG'den bir adım yok
13:28
Suriye’de bir camide patlama Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13:09
Park halindeki aracı çukur yuttu Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin
12:39
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından
12:21
Ali Sabancı’dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum
Ali Sabancı'dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2025 14:42:44. #7.11#
SON DAKİKA: Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.