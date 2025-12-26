Samsun'un Atakum ilçesine bağlı İncesu mevkiinde sahilde sandık gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, sandık üzerinde iddiaya göre Rusça yazılar bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine sandık, tedbir amaçlı olarak muhafaza altına alındı.
Şüpheli sandık, gerekli kontrollerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Sandığın içeriğinin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3-sayfa › Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)