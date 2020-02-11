Samsun'da ve Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bazı okullarda eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da ve Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bazı okullarda eğitime kar engeli - Son Dakika

Samsun'da ve Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bazı okullarda eğitime kar engeli

6 saat önce

Samsun'un bazı ilçeleri ile Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

Samsun'da ve Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bazı okullarda eğitime kar engeli, System.String[]

Samsun'un bazı ilçeleri ile Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12 Şubat Çarşamba günü bazı okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Asarcık ilçesindeki tüm okullar bir gün tatil edilirken, Atakum'da aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle taşıma ile köylerden gelen öğrenciler izinli sayıldı, Özören ve Sarayköy İlk ve Ortaokulunda da eğitime ara verildi.

Bafra'da ise Kanberli- İlyaslı İlk ve Ortaokulu, Müstecep İlk ve Ortaokulu, Neyzen Tevfik İlkokulu, Kolay Ortaokulu, Boğazkaya İlk ve Ortaokulu, Ortadurak Şehit Muhammet Önder İlk ve Ortaokulunda eğitime bir gün ara verilmesine karar verildi.

Canik'te de Gökçepınar İlk ve Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlkokulu ve Başalan Cumhuriyet Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu, Düzardıç İlkokulu, Hacinaipli İlk ve Ortaokulu, Gödekli İlkokulu, Tuzaklı İlk ve Ortaokulu, Gölalan Ortaokulu bir gün süreyle tatil edildi.

Havza ilçesinde ise Çakıralan İlk ve Ortaokulu, Çakıralan İmam Hatip Ortaokulu, Erikbelen İlkokulu, Hecinli İlkokulu, Yeşilalan İlkokulu, Belalan İlk ve Ortaokulu, Gidirli İlk ve Ortaokulu, Çiftlik İlk ve Ortaokulu, 75. Yıl İlk ve Ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi.

İlkadım'da da Bilmece, Çanakcı, Gürgendağı, Çelikalan, Aşağı Avdan, Yukarı Avdan, Çandır, Sarmuk, Akgöl, Kapaklı, Ahulu güzergahlarından gelen temel ve ortaöğretim öğrencileri ve özel eğitim taşıma kapsamında işitme engelliler okuluna Ayvacık Esenli ve Çarşamba Bezirgan mahallelerinden gelen özel eğitim öğrencileri bir gün idari izinli sayıldı.

Kavak'ta ise Akbelen Ortaokulu ile Mahmut Beyli İlkokulunda eğitime bir gün ara verildi.

Öte yandan, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde de tüm okullar bir gün tatil edildi.

Kastamonu, Çarşamba, Samsun, Hanönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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