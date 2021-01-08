Samsun'da yeni korona virüsü tedbirleri - Son Dakika

Samsun'da yeni korona virüsü tedbirleri

08.01.2021 23:55
Samsun'da yeni korona virüsü tedbirleri, System.String[]

SAMSUN (İHA) –Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin (Halk Eğitim Kursları) 11 Ocak tarihinden itibaren başlamasını öngörülmüşse de Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni karar ile salgının yayılmasını...

SAMSUN (İHA) –Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin (Halk Eğitim Kursları) 11 Ocak tarihinden itibaren başlamasını öngörülmüşse de Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni karar ile salgının yayılmasını engellemek ve kontrol atına almak amacıyla, Halk Eğitim Kurslarının açılmasının durdurulmasına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Ocak 2021 tarihli ve 1 sayılı kararıyla, Samsun genelinde salgının yayılmasını engellemek ve seyrini kontrol altına almak amacıyla il genelinde geçerli olacak şekilde bazı konularda yeni kararlar alındı. Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni kararlar kamuoyuna duyuruldu.

Bu kapsamda Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezleri'nin düzenledikleri ya da Halk Eğitim Merkezleri kontrolünde düzenlenen Halk Eğitim Kursları'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 6 Ocak tarih ve E-26022156-45.03-18876442 sayılı yazısında belirtilen hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin (Halk Eğitim Kursları) 11 Ocak tarihinden itibaren başlaması öngörülmüş ise de, ilimizde salgının yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu eğitim faaliyetlerinin (Halk Eğitim Kursları) durdurulmasına, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19 Aralık 2020 tarih ve 127 sayılı kararıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının İçişleri Bakanlığı'nın 30 Aralık 2020 tarih ve E-89780865-153-21751 sayılı genelgesinde de belirtildiği üzere, gerek sektörün talepleri ve gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla ilimiz genelinde bulunan sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Valilik tarafından yazılı açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SAMSUN

milli eğitim bakanlığı, Samsun, Karar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da yeni korona virüsü tedbirleri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Kocaeli'de eşine "Bugün ikimiz de öleceğiz" deyip dinlenme tesisine daldı! 1 ölü, 8 yaralı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi
İtalyan ekibi Sona Calcio'ya transfer olan Maicon, oğluyla aynı kulübün formasını giyecek İtalyan ekibi Sona Calcio'ya transfer olan Maicon, oğluyla aynı kulübün formasını giyecek         
23:45
Joe Biden'dan yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump'a yanıt: Aynı fikirdeyiz Joe Biden'dan yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump'a yanıt: Aynı fikirdeyiz         
23:28
Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı beğendi! Taraftarlar çılgına döndü Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı beğendi! Taraftarlar çılgına döndü         
22:53
Kayserispor, Fenerbahçeli Kemal Ademi ile anlaştı Kayserispor, Fenerbahçeli Kemal Ademi ile anlaştı         
22:20
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesine karşı önlem alma çağrısı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesine karşı önlem alma çağrısı         
21:30
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Korona aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci bir hastalığa daha çare oluyor Korona aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci bir hastalığa daha çare oluyor         
20:16
Türkiye'den Joe Biden yönetimine çağrı: Yaptırımlara, terör örgütleriyle iş birliğine son verin Türkiye'den Joe Biden yönetimine çağrı: Yaptırımlara, terör örgütleriyle iş birliğine son verin         
19:57
Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak         
17:52
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi         
15:41
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor         
13:47
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 00:05:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da yeni korona virüsü tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei