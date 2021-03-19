Samsun'daki iç sularda bulunan siraz balığında 5 yeni parazit türü keşfedildi - Son Dakika

Samsun'daki iç sularda bulunan siraz balığında 5 yeni parazit türü keşfedildi

19.03.2021 11:05
Samsun'daki iç sularda bulunan siraz balığında 5 yeni parazit türü keşfedildi, System.String[]

Türk bilim insanlarınca Samsun'daki akarsu ve göletlerde yürütülen çalışmalarda 5 yeni parazit türü keşfedilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) dünyadaki tanınırlığına katkı sağlandı.

Türk bilim insanlarınca Samsun'daki akarsu ve göletlerde yürütülen çalışmalarda 5 yeni parazit türü keşfedilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) dünyadaki tanınırlığına katkı sağlandı.

OMÜ Veteriner Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinde görevli 5 öğretim üyesi, Samsun'daki 26 akarsu, göl ve gölette parazit türleriyle ilgili çalışma gerçekleştirdi.

TÜBİTAK tarafından da desteklenen ve yürütücülüğünü Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci'nin yaptığı araştırmada Prof. Dr. Savaş Yılmaz, Prof. Dr. Nazmi Polat, Doç. Dr. Banu Yardımcı ve Doç. Dr. Cenk Soner Bölükbaş yer aldı.

Araştırma sonucunda sazangiller familyasından siraz balığında 5 yeni parazit türü keşfedildi.

Doç. Dr. Pekmezci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni parazit türlerinin keşfinin OMÜ'nün dünyadaki tanınırlığına katkı sağladığını söyledi.

Samsun'da tatlı su kaynaklarında bilimsel adı "Capoeta tinca" olan siraz balıklarında sonuçlandırılan TÜBİTAK projesi ile 5 yeni parazit türü keşfedildiğini vurgulayan Pekmezci, "Keşfedilen parazit türünün kayıtları, veteriner hekimliği ve su ürünleri alanında prestijli araştırma dergisi olan Diseases of Aquatic Organism'de 21 Aralık 2020'de yayımlanan makale ile bilim dünyasıyla paylaşıldı." dedi.

Keşiflerin üniversitenin göletinde başladığını belirten Pekmezci, "Siraz, Karadeniz Bölgesi'ndeki tatlı sularda yaşayan, sazangiller ailesinden endemik bir balık türüdür. İlk olarak 2014 yılında üniversitenin göletinde miksozoa grubuna ait yeni bir parazit türü keşfedildi. Bu parazit türüne Anadolu'nun adının onurlandırılması için 'Anatolicus' adı verildi. Sonra yine miksozoa grubundan 4 parazit türünün daha keşfi sağlandı." diye konuştu.

Pekmezci, Karadeniz Bölgesi'ne özgü karaburun balığında da yeni bir parazit türü keşfedildiğini dile getirerek, "Yine Karadeniz Bölgesi'ne endemik olan 'Chondrostoma Angorense' adlı balık türünde miksozoa grubundan keşfimizi de yakın zamanda bilim dünyası ile paylaşacağız. Üniversitemizin bilim dünyasınca tanınırlığına katkı sunmaya, Türkiye'deki araştırma üniversiteleri arasına girmesini sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Polat ise keşfedilen parazit türlerinden birine Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının atıldığı Samsun'un adının onurlandırılması için 'Samsunensis' tür ismini verdiklerini, 'Myxobolus Samsunensis' olarak bilim dünyasına kaydedildiğini aktardı.

Keşfi yapılan diğer parazit türlerine de ahde vefa örneği sergilenerek ad verildiğini dile getiren Polat şunları kaydetti:

"Türler, Doç. Dr. Pekmezci'nin Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki lisans ve doktora eğitimi ile akademik hayata yönlendirilmesinde emekleri olan iki bilim adamına atfedilmiştir. Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kadri Zafer Karaer'in adının onurlandırılması için 'Karaeri' ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Çakmak'ın adının onurlandırılması için 'Cakmaki' tür ismi verilmiştir. Bu parazit türlerinin isimleri, 'Myxobolus Karaeri' ve 'Myxobolus Cakmaki' olarak bilim dünyası ile paylaşılmıştır. Keşfi yapılan diğer parazit türünün adı ise benim doktora hocam olan Mersin Üniversitesinden emekli Prof. Dr. Gürkan Ekingen'in isminin onurlandırılması için 'Ekingeni' olarak verilerek 'Myxobolus Ekingeni' olarak bilim dünyasına kaydedilmiştir."

Öğretim Üyesi, Veteriner, Akarsu, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'daki iç sularda bulunan siraz balığında 5 yeni parazit türü keşfedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış
Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak         
12:28
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik         
12:03
Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu         
11:50
Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak         
11:25
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
11:10
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu         
07:47
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 12:55:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'daki iç sularda bulunan siraz balığında 5 yeni parazit türü keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei