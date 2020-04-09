Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

6 saat önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Halk Eğitim Merkezince (HEM) kurulan maske üretim atölyesini ziyaret etti.

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Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Halk Eğitim Merkezince (HEM) kurulan maske üretim atölyesini ziyaret etti.

Şenay, ziyarette, dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kullanılmak üzere yapılan maskeler hakkında HEM Müdürü Zekeriya Ersoy ile atölyede çalışan gönüllü kurs eğitmenlerinden bilgi aldı.

Virüs salgını dolayısıyla oluşturulan atölyede üretilen maskelerin yıkanabilir özelliğine sahip olduğunu belirten Şenay, "Kaymakamlığımız desteğinde koronavirüs salgını dolayısıyla maske üretim atölyesi oluşturulmuştur. İlçe Devlet Hastanesince karşılanan malzemelerden üretilecek maskeler, ütü ve poşetlemenin ardından Kavak Devlet Hastanesine teslim edilecek. Ardından hastane çalışanları ile hasta ve beraberinde gelen refakatçilerin kullanımına tahsis edilecek." dedi.

Ladik'te koronavirüs önlemleri

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları tedbirleri artırdıklarını söyledi.

Özel, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların en kalabalık olduğu halk pazarında gereken tedbirlerin alındığını belirtti.

Koronavirüs salgınına karşı en etkili yöntemin temizlik olduğunu vurgulayan Özel, "Bu kapsamda halk pazarımızın giriş ve çıkış kısımlarına dezenfekten aparatları yerleştirilerek pazar esnafına ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı. Ayrıca koronavirüsten korunma kuralları ile sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunuldu." diye konuştu.

Havza'da koronavirüs tedbirleri

Havza Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs salgınına karşı mahallelerde dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde devam eden ve gece yapılan çalışma kapsamında 25 Mayıs ve 19 Mayıs mahallelerinde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye meclis üyeleri ile video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirerek, Kovid-19 bulaşma riskine karşı alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özdemir, belediye meclis üyelerinin talep ve önerilerini de dinledi.

Havzalı muhtar sağlık çalışanları için kurban kesti

Çakıralan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavdar, Kovit-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları için kurban kesti.

Kestiği kurbanın etini Havza Devlet Hastanesi çalışanlarına ikram edilmek üzere hastane yetkililerine teslim eden Çavdar, sağlık çalışanlara yoğun çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Çavdar, "Onlar bu süreçte yoğun mesai ve emek harcayarak bizler için gece gündüz mücadele ediyor. Biz de çorbada tuzumuz bulunsun dedik. Allah başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere salgın ile mücadelede görev alan polisimize, jandarmamıza ve belediye çalışanlarımıza güç kuvvet versin. Bir görev düştüğünde biz hazırız." dedi.

Havza Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Nizamettin Gündüz ise Çavdar'a teşekkür ederek, "Sağlık çalışanları olarak bizlere desteklerini esirgemeyen ve her fırsatta bizlerin yanında olan milletimize şükran ve minnetlerimizi sunarım. Mevlam niyetlerinizi kabul etsin." diye konuştu.

Havza'da sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Belediyesi Veteriner Hizmetleri birimi iş birliğindende koronavirüs salgını nedeniyle aç kalabilecek sokak hayvanları için sokaklara mama ve su bırakıldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda koronavirüs salgınından dolayı sosyal izolasyonun sağlanması çalışmaları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanacak sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile Havza Belediyesi Veteriner Hizmetleri birimi ortaklığında sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla bazı noktalara Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğünden temin edilen mama ve su konuldu.

Çalışmalara Havza Sokak Hayvanları Platformu Başkanı Şiple Tunç da katıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası veriliyor

Bafra ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlaması kapsamındaki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uygulama yaptı.

Sokağa çıkma yasağı kuralını ihlal edenlere 789 ile 3 bin 180 lira arasında cezai işlem uygulanıyor.

Ekipler, park ve bahçelere gelen kişileri de uygulama hakkında bilgilendirilip, evlerine yönlendiriyor.

İbrahim Engin, Koronavirüs, Havza, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:48 Kaynak: AA

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