Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi tarafından gündüzleri halkın yoğun olarak kullandığı Kazım Paşa Caddesi, Mehmetçik Meydanı ve Kevser Parkı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmaların ara vermeden devam ettiğini belirterek, "Önemli olan halkımızın maske, sosyal mesafe ve genel hijyen kurallarına dikkat etmesi. Sonuna kadar mücadelenin içinde olacağız. Temizlik işlerimiz ile Zabıta Müdürlüğümüz çalışmalarına ve denetimlerine aralıksız devam edecek." dedi.

Kunduz Ormanları'nda piknikçiler yoğunluk oluşturuyor

Vezirköprü ilçesinde vatandaşlar, Kunduz Ormanları'nda yoğunluk oluşturuyor.

Piknik alanlarının açılması ile vatandaşlar, güneşli günlerin de tadını çıkarmak için Kunduz Ormanları'na gitti.


Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, ormanın farklı alanlarında piknik yaptı.

Vezirköprü Motosiklet Kulübü üyeleri, ilçeye yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kunduz Ormanları'na motosikletleriyle gelerek çay molası verdi.


Kavak Muhtarlar Derneğinden Kaymakam Şenay'a ziyaret

Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Kayhan, ziyaretinde Şenay'a çalışmaları ile muhtar ve mahalle sorunları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, muhtarların vatandaşlar ile devletin kamu kurum ve kuruluşları arasında köprü vazifesi gören önemli bir müessese olduğunu söyledi.

Devletin muhtarlara önem verdiğini aktaran Şenay, "Özellikle asayiş ve güvenlik bakımından dikkatli olmalı ve herhangi bir şüphe veya duyum halinde en yakın güvenlik güçlerini haberdar etmeliler. Ben de 7 gün 24 saat görev başındayım. Kapı ve telefonum herkese açık." dedi.

Demir'den saman depolarına bakım uyarısı

Ladik ilçesi Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, saman depolarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Demir, yaptığı açıklamada, ot, arpa ve buğday hasadının yaklaştığını, bu nedenle üreticilerin saman depolarını gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Geçmişte saman kıtlığı nedeniyle saman fiyatının buğday fiyatını geçtiği dönemler olduğuna dikkati çeken Demir, "Üreticilerin geçmişteki o günleri düşünerek samanı israf etmeden kriterlere uygun olarak depolamaları gerekir." ifadesini kullandı.

Havza'da işletme kredisi için 143 esnaf başvurdu

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Esnaf Destek Paketi içinde yer alan işletme kredisi için bugüne kadar 143 esnafın başvurduğunu bildirdi.

Büyük, yaptığı açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geliştirilen Esnaf Destek Paketi içinde yer alan İşletme Kredisi için başvuruların devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar 143 esnafın kredi için başvurduğunu aktaran Büyük, "Yapılan başvurulardan işlemi tamamlanan 125'ine 5 milyon 411 bin lira kaynak kullandırıldı. 18 esnafımızın işlemleri devam etmekte. Esnaflarımızın zor günlerinde yanında olabilmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." diye konuştu.

Büyük, Hazine ve Maliye Bakanlığının sunduğu işletme kredisinde esnaf ve sanatkara 10 bin ila 100 bin lira arasında kredi kullandırıldığını ifade etti.

Kavak'ta iş yeri açılışı

Kavak'ta bir iş yerinin açılışı gerçekleştirildi.

Yaşar Doğu Mahallesi'nde hizmete giren çiğ köfte dükkanının açılışını yapan Kaymakam İbrahim Engin Şenay ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, hayırlı olması temennisinde bulundu.


Şenay, ilçenin ekonomik anlamda geliştiğini görmekten mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Yeni iş yerleri, istihdam kapılarının açılmasını da beraberinde getirmektedir. İlçemizin kalkınması için daha çok çalışmalıyız. Bizler de elimizden gelen gayreti ve desteği vermeye hazırız." dedi.

Açılışa AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır ile davetliler katıldı.

Kavak, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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