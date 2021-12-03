Samsun Emniyeti basın mensuplarına "SİBERAY Projesi"ni tanıttı - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürlüğü, siber güvenlik farkındalığı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen SİBERAY Projesi'ni tanıttı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi toplantı salonunda düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, SİBERAY Projesi ile güvenli internet kullanımı için kullanıcılara ve vatandaşlara yol göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Projeyle ulusal ve uluslararası platformlarda siber güvenliğin teknolojik kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Urhal, projenin Bakanlık, genel müdürlükleri ile sahada Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğünü anlattı.

Daha sonra polis memurları Derya İren ve Caner Aydilek, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen SİBERAY Projesi'ni kentte görev yapan basın mensuplarına anlattı.

Aydilek, SİBERAY Projesi'nin toplumda siber güvenlik farkındalığı yaratmayı amaçlayan bir proje olduğunu dile getirdi.

Programla ayrıca toplumun her ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı, etkili şekilde kullanmalarını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler, çalıştaylar, çevrim içi ve çevrim dışı konferanslar düzenleyerek bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamanın amaçlandığını aktaran Aydilek, "Bu kapsamda bundan önceki yıllarda birçok eğitim kurumunda ve diğer kurum, kuruluşlarda farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. SİBERAY Projesi ile bu faaliyetlerin ülke çapında profesyonel olarak yürütülmesinin planlanarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Samsun'da yürütülen faaliyetleri anlatan Derya İren ise 2020 yılbaşı itibarıyla baş gösteren Kovid-19 salgını döneminde vatandaşların internette geçirdiği süredeki yükselişle doğru orantılı olarak sanal ortamdaki suçlarda da artış yaşandığını vurguladı.

Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanıp pedagog ve sosyal çalışma uzmanları tarafından onaylanan afiş ve broşürlerin kurum ve kuruluşlarda halkın görebileceği noktalara asılmasını, Büyükşehir Belediye Başkanlığının katkılarıyla da şehrin muhtelif noktalarında yer alan billboardlarda yayınlanmasını sağladıklarını anlatan İren, "Yine aynı dönemde Samsun genelinde halkın yoğunluk gösterdiği mekanlarda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yaklaşık 3 bin el broşürü dağıtıldı. Bu faaliyetler, TRT ile yapılan protokol kapsamında ulusal basında yer aldı. 2021 yılı içinde eğitim kurumlarında online ve yüz yüze seminerler gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin 500 öğrenci ile 250 öğretmene ulaşıldı. Pandemi sürecine rağmen 2015 yılından itibaren yaklaşık 20 bin öğrenciye seminer verildi. Proje kapsamında okullarımızda eğitimlere devam edildi." ifadelerini kullandı.

Seminere İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Bostancı, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Sebahattin Ak, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Büro Amiri Komiser Oğuz Buğra Kılıç ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı.