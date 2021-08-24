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"Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası düzenlendi - Son Dakika

"Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası düzenlendi

24.08.2021 13:29

Vatandaşlarda gönüllü ve düzenli kan bağışı bilinci oluşturmak amacıyla "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası başlatıldı.

Vatandaşlarda gönüllü ve düzenli kan bağışı bilinci oluşturmak amacıyla "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası başlatıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde Samsun Valiliği himayesinde, kaymakamlıklarla iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 23 Ağustos-15 Ekim tarihlerinde 5 bin 555 ünite kan bağışı toplanması amaçlanıyor.

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Atakum Kaymakamlığı bahçesinde programın başlatılması dolayısıyla düzenlenen programda, bağışlanan bir ünite kanla ihtiyacı olan bir hastanın hayatta kalmasına vesile olunacağını söyledi.

Projenin 15 Ekim'de bittiğini fakat kan bağışlarının daima devam edeceğini vurgulayan Öztürk, "Samsunlu hemşehrilerimi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Özümüz, bir insanı kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibidir, sloganımız budur. Şimdiden bağış yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Öztürk, Samsun'un Kovid-19 ilk doz aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki düşük riskli iller arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle birinci doz aşılarını olup ikinci dozu olmayan vatandaşlarımızı ve hiç aşı olmamış vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Vaka rakamları yüksek çıktıkça hepimizin morali bozulmakta. O yüzden bu rakamları aşı olarak aşağı çekmemiz gerekiyor. Bazı etkinliklere aşı olmayan arkadaşlarımız alınmayacak. Şehirler arası toplu taşımalarda aşı zorunluluğu getirildi. Tiyatro, maç ve sinema gibi yerlere gitmek isteyen arkadaşlar aşı olmadılarsa PCR testi yaptırmak zorundalar. İlerde vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için zaman varken aşı olmaya davet ediyorum."

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım da sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların tedavi süreçlerinde kan bileşenlerini karşılamanın tek yolunun kan bağışı olduğuna işaret etti.

Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatan Yıldırım, " Türkiye'de vatandaşların kan ürünleri temininde yaşadığı sıkıntılara son vermek amacıyla başlatılan 'Ulusal Güvenli Kan Temini Programı' kapsamında Türk Kızılay, toplumda gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı kazanımını sağlamak amacıyla birçok kurum ve kuruluşla iş birliği protokolleri imzalayarak çalışmalar yürütüyor. Bugün de projenin Atakum ayağını gerçekleştiriyoruz. Çalışmada emeği bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Hedef 5 bin 555 ama inşallah hedefin çok üzerinde kan bağışı alacağız." ifadelerini kullandı.

Programa Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile kan bağışı için gelen vatandaşlar katıldı.

Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı kampanyası düzenlendi
Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı kampanyası düzenlendi
Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı kampanyası düzenlendi
Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı kampanyası düzenlendi
Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı kampanyası düzenlendi

Samsun Valiliği, Kan Bağışı, 15 Ekim, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası düzenlendi - Son Dakika


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