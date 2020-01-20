Samsunspor'un 31 yıllık acısı - Son Dakika

Karadeniz ekibi Samsunspor futbol takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 31. yıl dönümünde kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in ve duaların okunduğu törende konuşan Samsunspor Kulübü Genel Sekreteri Haluk Tan, "O günü bilen bir arkadaşınız olarak o acıyı her gün yaşıyorum. Bu futbol şehitlerinin anıtının bir an önce yapılmasını diliyorum. Anıtını bu zamana kadar yapılmamasını bir eksiklik olarak görüyorum. Kazada hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Eski kulüp başkanı Emin Kar ise o kazanın acısını ve etkisini hala yaşadığını belirterek, "Ben o kazadan sonra tekerlekli sandalyede hayatımı yaşıyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır KKTC'de, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.

Kırmızı-beyazın yanına "siyah" eklenmişti

Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara sayfaları arasında yer aldı.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

Karadeniz ekibi, bu kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da eklemişti.