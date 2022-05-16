Sana Havalimanı'ndan 6 yıl aradan sonra ilk ticari uçuş Amman'a yapıldı - Son Dakika
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Sana Havalimanı'ndan 6 yıl aradan sonra ilk ticari uçuş Amman'a yapıldı

16.05.2022 09:45
Sana Havalimanı'ndan 6 yıl aradan sonra ilk ticari uçuş Amman'a yapıldı

Yemen'deki Uluslararası Sana Havalimanı'ndan 6 yıl aradan sonra bugün ilk ticari uçuş Ürdün'ün başkenti Amman'a gerçekleşti.

Yemen'deki Uluslararası Sana Havalimanı'ndan 6 yıl aradan sonra bugün ilk ticari uçuş Ürdün'ün başkenti Amman'a gerçekleşti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ilk ticari uçuşu gerçekleştirecek olan Yemen Havayollarına ait uçak bugün sabah saatlerinde Sana Havalimanına iniş yaptı.

Ürdün'ün başkenti Amman'a gitmek üzere kalkış yapan uçağın aynı gün Sana Havalimanı'na dönüş yapması planlanıyor.

Yemen'de taraflar arasında yapılan iki aylık ateşkes maddelerinden biri de 24 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'dan Ürdün ve Mısır'a ticari uçuşların başlatılmasıydı.

Ancak Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, aynı gün yaptığı açıklamada, planlanan uçuşların Husilerin meşru hükümet tarafından verilen pasaportların onaylanmasını öngören anlaşmaya uymaması nedeniyle yapılamadığını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

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Ateşkes, Nisan, Ürdün, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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