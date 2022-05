Sanal gerçeklik gözlüklerinin baş döndürmesine ilaçlı çözüm - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Birim Müdürü Dr. Vural Çelik, "Metaverse dünyasında kullanılan sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinin uzun süre kullanımı baş dönmesi yapıyor. Şu an birçok firma, bu gözlüklerin uzun süre kullanılması için ilaç yapıyor hatta birkaç tanesi patent almış durumda" dedi.

Adana Valiliği'nce teknoloji-bilişim alanındaki gelişmeleri takip etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, yapay zeka, Metaverse ve dijital ekonomi alanında 3 teması bulunan TechAdana-2022 etkinliği düzenlendi. Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'ndeki etkinliğe, Vali Süleyman Elban, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Bilgisayar Mühendisleri Odası Adana İl Temsilciliği Koordinatörü Yoldaş Erdoğan, dijital gelişme-yenilikler ile dijital ekonomi alanlarında çalışmalar gerçekleştiren çok sayıda uzman ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Vali Süleyman Elban, globalleşme kavramının ardından artık dünyadaki engellerin, zaman ve ulaşım mefhumunun ortadan kalktığını söyledi. Elban, "Dolayısıyla herkes oturduğu yerden tablet, bilgisayar, telefon yardımıyla her an her yerde olup, her yeri dolaşıp, her yerde her şeyi yapabilir, hale geldi. TechAdana gibi birçok etkinliği ve dijital dönüşüm, yapay zeka gibi dijital gelişmeler konusunda dünyada meydana gelen gelişmeleri pas geçme lüksümüz kalmadı. Çok kısa zamanda yapacağımız çalışmalar ve atılımlarla birlikte biz de bu dijital dönüşümü çok hızlı gerçekleştirdik. Dünyada örnek gösterilen birçok ülkeyle eşdeğer veya onları yakalamış olabiliriz. Adanamız sanayi konusunu ülkemize ilk getiren şehir, dolayısıyla artık Adana'mızın dijital dönüşümü de ülkemizde başaran bir şehir olması ya da buranın dijital havzaya dönüşmüş bir şehir olması da yadırganacak, olmayacak bir durum değil" dedi.'VR GÖZLÜK ALININCA YANINDA İLAÇ DA VEREBİLİRLER'Etkinlikte sunum yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Birim Müdürü Dr. Vural Çelik ise Metaverse dünyasının, gerçek hayatın teknoloji sayesinde dijital kopyası olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Yani Metaverse'u, bazı etkinlikler ve faaliyetlere katıldığımız, bazı işlemler yaptığımız dünya olarak tanımlayabiliriz. Fiziksel ortamları çok mükemmel şekilde elektronik ortamda birleştiriyor ve bu size birçok şeyi yapma imkanı veriyor. Şu anda en çok çevrimiçi oyunlar, konserler, etkinlikler popüler. Dünya genelinde yapılan araştırmaya göre insanlar şu an en çok ailesiyle veya arkadaşlarıyla bir araya gelmek, sohbet etmek, doğum gününü kutlamak için kullanıyor. Elektronik spor, gösteri, canlı ders takipleri de yapılıyor. Firmalar bu dünyada mağazalar açabiliyor, alışveriş yapılıyor. Arsalar satılıyor. Metaverse dünyasında kullanılan sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinin uzun süre kullanımı baş dönmesi yapıyor. Şu an birçok firma, bu gözlüklerin uzun süre kullanılması için ilaç yapıyor hatta birkaç tanesi patent almış durumda. Yarın, bir gün, VR gözlük alınınca yanında ilaç da verebilirler. Değişik bir sektör de geliyor"

Etkinlik, konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.