''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi

Haberin Videosunu İzleyin
\'\'Bulabiliyorsanız bulun\'\' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
26.01.2026 13:09  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
\'\'Bulabiliyorsanız bulun\'\' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Haber Videosu

Samsun'da polise hakaret içerikli video paylaşan İlayda Kurt, mahkemede alkol etkisinde olduğunu belirterek pişmanlığını dile getirdi. Ancak daha önceki tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç kız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken sanal medya hesabından polislere yönelik hakaret içerikli video paylaşan, ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alınan İ.K. (24) adlı kadın adliyeye sevk edildi.

"BULABİLİYORSANIZ BULUN BENİ"

Atakum ilçesinde dün İ.K. adlı kadın sanal medya hesabından polise yönelik küfür ve hakaret içerikli video paylaştı. İ.K., paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" dedi.

Hapis cezasıyla aranırken 'bulabiliyorsanız bulun' deyip polise hakaret eden şüpheli tutuklandı

POLİS MEMURLARI DAŞİKAYETÇİ OLDU

Çalışma başlatan polis ekipleri, İ.K.'yi gözaltına aldı. İ.K.'nin gözaltına alınırken polislere "Başınız göğe erdi mi?" deyip yine küfrettiği belirtildi. İfadesi için emniyete götürülen ve 19 suç kaydı bulunan İ.K.'nin Samsun Asliye Ceza İlamat Masası'nca hakkında 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Polis memurlarının da şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

Hapis cezasıyla aranırken 'bulabiliyorsanız bulun' deyip polise hakaret eden şüpheli tutuklandı

"ALKOLÜN ETKİSİNDEYKEN SÖYLEDİM"

Mahkemedeki ifadesinde, "Alkolün etkisindeyken söyledim, pişmanım" diyen Kurt hakkında bu dosyadan adli kontrol kararı verildi. Ancak 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kurt, cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İlayda Kurt, Güncel, Atakum, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel ''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Başkentte panik yaratan ihbar Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı Başkentte panik yaratan ihbar! Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı
Robbie Williams, Beatles’ın rekorunu kırarak tarihe geçti Robbie Williams, Beatles'ın rekorunu kırarak tarihe geçti
28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor 28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor
Livakovic rest çekti: Sadece o takıma giderim Livakovic rest çekti: Sadece o takıma giderim
Buz fırtınası ABD’yi felç etti: 500 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal Buz fırtınası ABD'yi felç etti: 500 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:53
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 14:16:44. #7.11#
SON DAKİKA: ''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.