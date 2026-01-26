\'\'Bulabiliyorsanız bulun\'\' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi

Samsun'un Atakum ilçesinde Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken sanal medya hesabından polislere yönelik hakaret içerikli video paylaşan, ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alınan İ.K. (24) adlı kadın adliyeye sevk edildi.

"BULABİLİYORSANIZ BULUN BENİ"

Atakum ilçesinde dün İ.K. adlı kadın sanal medya hesabından polise yönelik küfür ve hakaret içerikli video paylaştı. İ.K., paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" dedi.

POLİS MEMURLARI DAŞİKAYETÇİ OLDU

Çalışma başlatan polis ekipleri, İ.K.'yi gözaltına aldı. İ.K.'nin gözaltına alınırken polislere "Başınız göğe erdi mi?" deyip yine küfrettiği belirtildi. İfadesi için emniyete götürülen ve 19 suç kaydı bulunan İ.K.'nin Samsun Asliye Ceza İlamat Masası'nca hakkında 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Polis memurlarının da şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

"ALKOLÜN ETKİSİNDEYKEN SÖYLEDİM"

Mahkemedeki ifadesinde, "Alkolün etkisindeyken söyledim, pişmanım" diyen Kurt hakkında bu dosyadan adli kontrol kararı verildi. Ancak 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kurt, cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.