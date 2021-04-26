Sanatçı Ali Ekber Çiçek, vefatının 15'inci yılında Edremit'teki kabri başında anıldı - Son Dakika

Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 15'inci yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği yapıldı.

Tahtakuşlar Mahallesi'nde Edremit Belediyesince düzenlenen programda konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Türkiye için önemli bir gönül insanı olarak nitelediği Çiçek'i saygı ve minnetle andığını belirtti.

Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger de Ali Ekber Çiçek'in Türk Halk Müziğine 400'e yakın eser bıraktığını, müziğiyle, sözleriyle, yazdığı eserlerle önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Ali Ekber Çiçek'in kızı, Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Çiçek de gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının çok özel bir insan olduğunu söyledi.

Çiçek, kendisinin, babasının büyük hayranı olduğunu belirterek, "O kadar yoğun duygular içindeyim. Çok büyük bir yük taşıdığımı biliyorum. Çok kıymetli bir müzik insanının evladı olduğumu biliyorum. Onun evladı olduğum için çok gururluyum, şeref duyuyorum." dedi.

TRT İzmir Radyosu sanatçılarından Cengiz Özkan, Ali Ekber Çiçek'in büyük bir taşıyıcı, anlatıcı ve bir kültürün önemli taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Yöresel halk müziği sanatçısı ve Ali Ekber Çiçek'in yakın arkadaşı Adil Asker Yıldız da merhumun, evrensel kişiliğiyle herkese ışık olmaya çalışan bir kişi olduğunu dile getirerek, "Hepimizin hocasıydı, çok özlüyoruz. Onun yeri asla doldurulamaz, dostluğu asla doldurulamaz." diye konuştu.

Çiçek'in kabrine karanfil ve güller bırakan, dua eden katılımcılar, etkinliğin sonunda sanatçının bir türküsünü seslendirdi.