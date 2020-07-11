Sanatçı Eşref Ziya Terzi, canlı yayında "Ayasofya" ezgisini söyledi - Son Dakika

Sanatçı Eşref Ziya Terzi, yazar Said Ercan'ın Instagram canlı yayınına katılarak, "Ayasofya" ezgisini seslendirdi.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin görüşlerini dile getiren sanatçı, tarihi yapının 86 yıl aradan sonra cami statüsüne dönmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Eşref Ziya Terzi, çok önemli bir karara imza atıldığını ve tüm Türkiye'nin tarihe şahitlik ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz tabii ki. Ayasofya'nın bizim için, cami olmasının dışında ayrı bir özelliği var, tam bağımsızlığın sembolü olması gibi. Kendi topraklarımızda bir yer var ve onun tasarruf hakkının size ait olmadığını düşünün. Kutsallığının dışında sembolik bir önemi var. O yüzden ben bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlığını ilan ettiğini düşünüyorum."

"Ayasofya'daki ilk namazın ezanını okumak isterim"

Ayasofya'nın önemli bir simge olduğuna dikkati çeken sanatçı, "İbadet edilen, namaz kılınan bir yer tabii ki kutsaldır ama benim için orayı kutsal hale getiren şey, bir misyon taşımasıdır. Sultanahmet Camisi ve diğer camilerden farklı bir misyon taşıyor." dedi.

Terzi, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından sonra en büyük hayalinin 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazının ezanını okumak olduğunu söyleyerek, ilk namazın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kıldırılmasını arzu ettiğini vurguladı.

Yorumladığı Ayasofya ezgisinin hikayesini de anlatan sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayasofya üzerine yazılmış en güzel şiirlerden bir tanesi bu. Gelecek nesillere taşımak için notalara döktüğümüz çok değerli bir şiir. Ben bunu seslendirmekten dolayı son derece mutlu oldum. Bunu Ayasofya'nın önünde de okumak isterim. Bu benim için büyük bir şeref olur. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu dirayeti göstermesi çok önemliydi. Bunların hepsi birikerek gelmiş bir gücün ve cesaretin ürünü. Çok kıymetli bir adım olduğunu düşünüyorum."

"Ayasofya Gençlik Derneği'nin kuruluşunu başlattık"

Yazar Said Ercan ise tüm dünyada Allah'a ibadet etmek için yapılmış ibadethanelerin başka bir amaçla kullanmaması gerektiğine işaret ederek, "Ben Ayasofya'ya her girdiğimde çok hüzünleniyordum. Cumhurbaşkanımız, içerideki o büyük yazıların kapıdan çıkarılamadığı için içeride kaldığını söyledi. İyi ki çıkarılamamış. Yeniden ibadethane olarak açılacak olması beni çok mutlu etti. Biz de bu açılma kararından sonra ekibimizle bir araya geldik ve hızlı bir şekilde Ayasofya Gençlik Derneği'nin kuruluşunu başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya'da kılınacak ilk namazda tarihi bir kalabalık olacağını vurgulayan Ercan, gereken önlemler alınırsa, herkesin bu unutulmaz ana şahitlik etmek için tarihi yarımadaya geleceğini kaydetti.

Eşref Ziya Terzi'nin "Bir Güneş Doğuyor-I" albümünde yer alan, sözleri Hilmi Yıldırım'a ait "Ayasofya" ezgisinin sözleri şöyle:

"Aylar yıllar geçti hala ağlarsın, artık yaşlarını sil Ayasofya,

O mahzun halinle yürek dağlarsın, fethin sembolüsün bil Ayasofya.

Biliriz yaranı derindir derin, bakarsın bizlere mahzun ve serin,

Gönüllerde yine aynıdır yerin, olmasın yaşların Nil Ayasofya.

İsteriz müminler sende cem olsun, haktan hakikatten her gün dem olsun,

Kuduz köpeklere varsın yem olsun, sana uzatılan dil Ayasofya.

Fatih'in vakfını tutarız müze, torunuyuz deyip çıkarız düze,

Gün gelir bu hesap sorulur bize, görecek göz neden bil Ayasofya.

Gaflet uykusundan millet uyansın, hakkın boyasıyla yine boyansın,

Zalimlere değil hakka dayansın, o zaman düşmanlar çil Ayasofya.

Değişmez ölçüyü millet taşırdı, temel taşlarını küffar aşırdı,

Bir sam yeli esti yolu şaşırdı, karıncayı sandı fil Ayasofya."