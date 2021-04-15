Sanayi kenti ard arda depremlerle uyandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2.0 ila 2.7 büyüklüğünde üç ayrı deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de sabah 04.02 ile 08.06 saatleri arasında 3 ayrı deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Kartepe ilçesi Ketenciler bölgesi merkezli, 3.2, 5.1 ve 8.1 km derinliklerde 2.0 ila 2.7 büyüklüklerinde üç ayrı deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve Kocaelispor'un sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları yayınlandı.

Sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Kartepe ilçemizde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 2,7 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ