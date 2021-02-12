Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, "Filyos Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Filyos bölgesinde en az 300 bin hektar yeni sanayi alanı üretme hedeflerinin bulunduğu, bu bölgenin her bir metrekaresinin çok önem arz ettiğini belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenen "Filyos Çalıştayı"nde konuşan Büyükdede, bakanlık olarak tüm coğrafi bölgelerde sanayiciler için nitelikli yatırım alanları üretmenin odak noktalarını olduğunu söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan sanayi alanları toplamının ülkenin sanayi alanları içerisinde sadece yüzde 8 civarında olduğunu aktaran Büyükdede, "Bölgenin coğrafi zorlukları sanayi alanlarının üretilmesini etkilemektedir. Bizim en az 300 bin hektar yeni sanayi alanı üretme hedefimiz bulunmakta ve bu bölgenin her bir metrekaresi bizim için çok önem arz etmektedir. Kıyı Karadeniz'in kısıtlı coğrafi imkanlarında Filyos Vadisi potansiyel bir üretim havzası olarak bizlerin göz bebeği bir bölgedir. Bakanlığımız geçen 10 yıl içerisinde Filyos'un kıymetinin farkına varmış ve bu konuda bugüne kadar burayı doldurabilmek için her gelen bakanlığımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Bugün bir şans yakalanmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Büyükdede, Karadeniz'in en büyük limanlarından biri olan Filyos Limanı'nın Batı Karadeniz'in kalkınmasında çok önemli bir role sahip olacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Endüstri bölgesi sınırları içinden geçen demir yolu hattı bölgeyi Ankara'ya ve İç Anadolu'ya bağlayacak ve dünyayla entegre edecektir. Çaycuma Havaalanı bu bölgede tek havaalanı olarak Filyos Vadisi'ne değer katacaktır. Bakanlığımızın, Filyos'un eşsiz doğasına zarar verilmemesi için özel bir hassasiyeti vardır. Tam bulunduğumuz bölgenin ön tarafında bir kuş cennetimiz var ve burayı biz de bütün bu havzaları yaparken özel bir ihtimamla koruduk, TEMA Vakfımızla beraber özel bir çalışmanın içinde olduk. Sağ olsunlar, TPAO da boru hatlarını geçirirken burayı koruma altına aldı. Endüstri bölgemizde çevreyi kirletmeyen, katma değerli sanayi sektörlerinin yer alması öncelikli hedefimizdir."

Büyükdede, keşfedilen doğal gazın işlenmesi ve piyasaya arz edilmesinin ülke için öneminin bilinci içerisinde olduklarını aktararak, "Bu bölgeye en uygun sanayi tesislerin tespit edilmesi bu çalıştayda bizim için de çok belirgin olacaktır. Bu bölgede demir yolu, hava yolu, yeterli miktarda kara yolu ve gerekli köprüler, Filyos Çayı'nın düzenlenmesi ve arazinin yeniden sanayiye uygun hale getirilmesi çalışmaları yürütülmeye devam edecektir. Söz konusu yatırım Gerede-Karabük-Zonguldak üçgenindeki Filyos Vadisi'ni konut alanları, sosyal alanlar, eğitim ve ticaret alanları ile dev bir şehir projesi haline getirecektir." dedi.

Hasan Büyükdede, şunları kaydetti:

"Temennimiz bu çalıştayın endüstri bölgemiz, serbest bölgemiz ve civar organize sanayi bölgelerimiz için hem de iç yatırımcılarla beraber dış dünyadaki yatırımcıların da ilgisini çekecek bir merkez haline gelmesidir çünkü sadece bizim iç yatırımcılarımız değil, beraberinde bütün dünyadaki yatırımcıların bu alanlara gelmelerini sağlamak gibi bir görevimiz olduğuna inanıyoruz. Ticaret Bakanlığımız ile oradaki serbest bölgede neler üretebileceğimizi, bazı serbest bölgelerin etkin halde çalışmasını sağlayacak, hangi ülkelerden hangi birimlerin getirilmesi gerektiği konusunda da bir çalışmanın içerisindeyiz."

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da çalıştayla birlikte bölgenin problemlerinin önceden görülebileceğini anlatarak, kurum ve kuruluşların üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirerek hayal edilen Filyos Projesi'nin ülkenin ve kentin kalkınmasına çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise Filyos Projesi kapsamında bu bölgede gerçekleştirilecek olan üretim odaklı süreçlerin katma değerinin yükseltilmesine yönelik Ar-Ge tabanlı süreçler noktasında katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da Filyos projesinin bölgenin kalkınması açısından büyük bir değere sahip olduğunu ve üniversite olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını bildirdi.

"Filyos Limanı aynı zamanda bir lojistik merkez"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün de Filyos'un bir başarı öyküsü olduğunu ve gelecekte de kendisinden bahsettirecek özel bir nokta olduğunu belirtti.

Filyos Limanı'nın demir yolu ve kara yolu bağlantılarını sağlamak başta olmak üzere bir proje yaptıklarını dile getiren Eyigün, "Ana hat demir yolunun yük merkezi, yükün üretildiği noktaya uzatılması anlamında Filyos'ta yapacağımız demir yolu 12 kilometrelik bir demir yolu olacak. Bunun da hazırlıklarını yapmaktayız. Filyos Liman'nın hem ulusal hem de uluslararası demir yolunun ağına bağlanması Türkiye'nin herhangi bir yerinden Filyos'ta demirleyen bir gemiye yükü vermek, tüm dünyaya, başka limanlara yükü göndermenin imkanı oluşacak." diye konuştu.

Eyigün, lojistik merkezlerin planlanması ve inşasının devam ettiğini kaydederek, "Filyos Limanı sadece bir geminin demirleyip yükü aldığı bir rota değil, aynı zamanda bir lojistik merkez aslında çünkü burada gümrüklü bir saha olacak. Ticari açıdan ülkemizin diğer tüm paydaşlarıyla dünyadaki tüm müşterileriyle hizmet sunacağı ya da alacağı, lojistik ve fiziksel açıdan da rahat bir nokta olarak da ön plana çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ise Filyos Limanı'nın yakın bir gelecekte ticari gemilere ev sahipliği yapacak olmasının kendilerini heyecanlandırdığını anlatarak, "Filyos projesi tam bir vizyon projesidir. Gerek 2023 vizyonu gerekse orta ve uzun vadeli diğer hedefler doğrultusunda verimliliğin yükseltilmesi, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerin üretilmesinde Filyos Limanı önemli bir sorumluluk üstlenecektir." diye konuştu.