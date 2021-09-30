Üye Girişi
Son dakika haber... GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep'te lansman toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep'te lansman toplantısına katıldı Açıklaması

30.09.2021 12:44

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 20 yılda gelişmiş altyapı sanayisinde pek çok alanda kendi kendine yeten bir ülke konumunu herkese ispat ettiğini belirterek "Önümüzdeki dönemde de yükselen üretim üslerinden biri olma potansiyelini taşıdığını bütün...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 20 yılda gelişmiş altyapı sanayisinde pek çok alanda kendi kendine yeten bir ülke konumunu herkese ispat ettiğini belirterek "Önümüzdeki dönemde de yükselen üretim üslerinden biri olma potansiyelini taşıdığını bütün dünya görmüş oldu." dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Model Fabrika-Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nde "Öğren Dönüş Programı"nın lansman toplantısına katılan Kacır, Gaziantep'in, hedefleri olan, ortak iş yapma kültürü kazanmış bir şehir olduğunu ifade ederek "Dolayısıyla buraya bir koyduğumuzda 10 alıyoruz. Bir verdiğimizde 10 netice ortaya çıkıyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tabii 10 milyar dolara varmış ihracatıyla Gaziantep gerçekten Türkiye'nin ihracat ve üretim üssü. Bu üretim ve ihracat potansiyeli önümüzdeki dönemde inşallah artacak." dedi.

Salgınla birlikte birtakım kavramların öne çıktığını, bunların başında öz yeterlilik kavramının geldiğini anlatan Kacır, salgın sürecinin ilk zamanlarında pek çok ülkenin çok kritik ürünlere erişemediğine dikkati çekti.

İhtiyaçlarını kendileri karşılayabilme gücüne sahip ülkelerin bu süreçte öne çıktığına işaret eden Kacır, şöyle konuştu:

"Çok şükür Türkiye son 20 yılda gelişmiş altyapı sanayisinde pek çok alanda kendi kendine yeten bir ülke konumunu herkese ispat etti. Önümüzdeki dönemde de yükselen üretim üslerinden biri olma potansiyelini taşıdığını bütün dünya görmüş oldu. Pandeminin çıkardığı bir başka kavram ise dijital dönüşüm oldu. Zaten özellikle son 20 yılda kamu yönetimi şirketlerimiz ve bireysel yaşamımız dijital dönüşümün çok yoğun etkisi altındaydı. Fakat pandemi ile beraber belki 10 yılda gerçekleşecek dijital dönüşümün bir iki yıla sığdığına şahit olduk. Biz dijital dönüşümde de aslında şimdiye kadar yaptığımız hazırlıkların önümüzdeki dönemde inşallah meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesini sürdürdüklerini aktaran Kacır, "Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda yüksek katma değerli ürünleri araştıran geliştiren üreten ve dünyaya rekabetçi şekilde ihraç eden bir ülke olma yolunda pek çok programı hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Kacır, bütün sanayicilere çağrıda bulunarak, özellikle teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını çok önemsediklerini, Türkiye'nin yüksek düzeyde cari açık verdiği 919 öncelikli ürünü belirlediklerini, bugün yatırım yapılmaması halinde 5-10 yıl sonra yüksek düzeyde cari açığın verileceğini kaydetti.

Sanayicilere yüksek teknolojiye adım atma çağrısı

Yenilikçi teknoloji alanlarını listeleyip bunları sanayi ve girişimcilere ilan ettiklerini, bu alanlarla ilgili yatırımlara devlet destekli teşvikleri sunmaya başladıklarını ifade eden Kacır, şöyle devam etti:

"Geçen yıl hamle programını ilk çağrısını gerçekleştirmiştik. Makine sektörü ile başlamıştık. Bu yıl sağlık, ilaç, tıbbi cihaz sektörleri yine makine sektörü ve şimdi dijital dönüşüm başlığı ile çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrılara sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın ilgi göstereceğine ümit ediyorum. Türkiye, bir üretim üssü. Türkiye, 2020'de demir çelikte yıllık 36 milyon ton üretim ile Avrupa'da birinci, dünyada 7'inci üretim ülkesi. Otomotivde 1,5 milyona varan üretim ile Avrupa'da 4'üncü, dünyada 14'üncü sıradayız. Beyaz eşyada Avrupa birincisi, dünya ikincisiyiz. Pek çok ürün grubunda aslında dünyanın en önemli üretim üssüyüz ama şimdi yüksek teknolojiye adım atma vakti diyoruz. Bütün sanayicilerimizi özellikle teknoloji seviyesi yüksek ürünlere yönelik hamle programlarına katılmaya davet ediyoruz."

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Kacır'a plaket verdi.

Toplantı, Model Fabrika'nın tanıtım sunumu ile sona erdi.

Toplantıya Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile çok sayıda davetli katıldı.

Son dakika haber... GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep'te lansman toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep'te lansman toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep'te lansman toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep'te lansman toplantısına katıldı Açıklaması

Togo Cumhuriyeti, Mehmet Fatih, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep'te lansman toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için bugün son gün 14:25 Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için bugün son gün Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar 14:04 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz 13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz
İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar 13:57 İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek 13:33 Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş 12:10 Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti 11:18 Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı
14:03 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar
13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı
13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz
13:58 İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı
13:56 İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar
13:51 Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı
13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek
13:49 Messi'den sonra Barcelona komple dağıldı
12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı         
13:59
Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı         
13:52
"Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü         
12:53
Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti         
12:24
Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu         
11:23
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 14:33:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep'te lansman toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement