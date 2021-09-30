Son dakika haber... GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep'te lansman toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 20 yılda gelişmiş altyapı sanayisinde pek çok alanda kendi kendine yeten bir ülke konumunu herkese ispat ettiğini belirterek "Önümüzdeki dönemde de yükselen üretim üslerinden biri olma potansiyelini taşıdığını bütün dünya görmüş oldu." dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Model Fabrika-Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nde "Öğren Dönüş Programı"nın lansman toplantısına katılan Kacır, Gaziantep'in, hedefleri olan, ortak iş yapma kültürü kazanmış bir şehir olduğunu ifade ederek "Dolayısıyla buraya bir koyduğumuzda 10 alıyoruz. Bir verdiğimizde 10 netice ortaya çıkıyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tabii 10 milyar dolara varmış ihracatıyla Gaziantep gerçekten Türkiye'nin ihracat ve üretim üssü. Bu üretim ve ihracat potansiyeli önümüzdeki dönemde inşallah artacak." dedi.

Salgınla birlikte birtakım kavramların öne çıktığını, bunların başında öz yeterlilik kavramının geldiğini anlatan Kacır, salgın sürecinin ilk zamanlarında pek çok ülkenin çok kritik ürünlere erişemediğine dikkati çekti.

İhtiyaçlarını kendileri karşılayabilme gücüne sahip ülkelerin bu süreçte öne çıktığına işaret eden Kacır, şöyle konuştu:

"Çok şükür Türkiye son 20 yılda gelişmiş altyapı sanayisinde pek çok alanda kendi kendine yeten bir ülke konumunu herkese ispat etti. Önümüzdeki dönemde de yükselen üretim üslerinden biri olma potansiyelini taşıdığını bütün dünya görmüş oldu. Pandeminin çıkardığı bir başka kavram ise dijital dönüşüm oldu. Zaten özellikle son 20 yılda kamu yönetimi şirketlerimiz ve bireysel yaşamımız dijital dönüşümün çok yoğun etkisi altındaydı. Fakat pandemi ile beraber belki 10 yılda gerçekleşecek dijital dönüşümün bir iki yıla sığdığına şahit olduk. Biz dijital dönüşümde de aslında şimdiye kadar yaptığımız hazırlıkların önümüzdeki dönemde inşallah meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesini sürdürdüklerini aktaran Kacır, "Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda yüksek katma değerli ürünleri araştıran geliştiren üreten ve dünyaya rekabetçi şekilde ihraç eden bir ülke olma yolunda pek çok programı hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Kacır, bütün sanayicilere çağrıda bulunarak, özellikle teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını çok önemsediklerini, Türkiye'nin yüksek düzeyde cari açık verdiği 919 öncelikli ürünü belirlediklerini, bugün yatırım yapılmaması halinde 5-10 yıl sonra yüksek düzeyde cari açığın verileceğini kaydetti.

Sanayicilere yüksek teknolojiye adım atma çağrısı

Yenilikçi teknoloji alanlarını listeleyip bunları sanayi ve girişimcilere ilan ettiklerini, bu alanlarla ilgili yatırımlara devlet destekli teşvikleri sunmaya başladıklarını ifade eden Kacır, şöyle devam etti:

"Geçen yıl hamle programını ilk çağrısını gerçekleştirmiştik. Makine sektörü ile başlamıştık. Bu yıl sağlık, ilaç, tıbbi cihaz sektörleri yine makine sektörü ve şimdi dijital dönüşüm başlığı ile çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrılara sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın ilgi göstereceğine ümit ediyorum. Türkiye, bir üretim üssü. Türkiye, 2020'de demir çelikte yıllık 36 milyon ton üretim ile Avrupa'da birinci, dünyada 7'inci üretim ülkesi. Otomotivde 1,5 milyona varan üretim ile Avrupa'da 4'üncü, dünyada 14'üncü sıradayız. Beyaz eşyada Avrupa birincisi, dünya ikincisiyiz. Pek çok ürün grubunda aslında dünyanın en önemli üretim üssüyüz ama şimdi yüksek teknolojiye adım atma vakti diyoruz. Bütün sanayicilerimizi özellikle teknoloji seviyesi yüksek ürünlere yönelik hamle programlarına katılmaya davet ediyoruz."

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Kacır'a plaket verdi.

Toplantı, Model Fabrika'nın tanıtım sunumu ile sona erdi.

Toplantıya Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile çok sayıda davetli katıldı.