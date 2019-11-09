Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank fidan dikme törenine katılacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11 Kasım Pazartesi günü tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenecek "Geleceğe Nefes" Kampanyası kapsamında Konya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenecek fidan dikme törenine katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11 Kasım Pazartesi günü tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenecek "Geleceğe Nefes" Kampanyası kapsamında Konya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenecek fidan dikme törenine katılacak.
Bakan Varank'ın katılacağı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı yaparak Konyalılara hitap etmesi bekleniyor. Konya OSB'de yapılacak olan "Geleceğe Nefes" Kampanyası ile bin 111 fidan toprakla buluşacak. Törene katılmak üzere Pazartesi günü Konya'ya gelecek olan Bakan Varank, Konya'da bazı sanayi tesislerini ziyaret edecek ve istişare toplantısında sanayicilerle bir araya gelecek. - KONYA
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