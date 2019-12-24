Sancaktepe'de Sarıkamış Şehitleri anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Sarıkamış Şehitleri anıldı - Son Dakika

Sancaktepe'de Sarıkamış Şehitleri anıldı

6 saat önce

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Sarıkamış Şehitleri 105. yılında anıldı.

Sancaktepe'de Sarıkamış Şehitleri anıldı, System.String[]

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Sarıkamış Şehitleri 105. yılında anıldı. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in Sarıkamış'ı anlatan gösterisi ilgiyle izlendi.


Sancaktepe Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan, Kongre merkezinde gerçekleşen anma programına eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Program Sarıkamış belgeseliyle başladı. Belgeselin ardından, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. İstiklal Marşı okunmasının ardından anma gecesinde kum sanatçısı Veysel Çelikdemir Sarıkamış'ı anlatan bir gösteri sundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde müzik korosu Türk Halk Müziği'den oluşan konser verdi.


"Omuz omuza savaştığımız gibi bugün de omuz omuzayız "diye Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Birlikte güçlü bir milletiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Sarıkamış yüreğimizin 105 yıldır buz tutmuş köşesidir. Her Aralık ayında orası biraz daha üşür, biraz daha sızlar. Vatan aşkıyla yanan gençlerin karlara altın harflerle yazmış olduğu savaşın adıdır Sarıkamış. Ecdadımız hayatının baharında ayağında yazlık potinlerle ilerlediler. Allahu Ekber dağları yüz yıllar boyunca yaşayacağı matemi ecdadımız 20'li yaşları görmemişti ki, 105 sene önce Kevser ırmaklarında kendilerini bekleyen Peygamber Efendimizin kollarına birer küheylan gibi gittiler" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:27 Kaynak: İHA
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