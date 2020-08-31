Sancaktepe'deki deprem konteynerleri hayat kurtaracak - Son Dakika

- Sancaktepe'deki deprem konteynerleri hayat kurtaracak

Sancaktepe'de 19 mahalleye 19 deprem konteyneri yerleştirildi

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi, ilçe sınırları içinde yer alan 19 mahalleye, içinde olası bir depremde hayat kurtaracak olan kesici ve kırıcı aletler, battaniye, ilk yardım çantaları, jeneratör gibi çeşitli araç gereçlerin bulunduğu Afet Müdahale Konteynerleri yerleştirdi. Konteynerlerin anahtarları, teslim töreninin ardından Başkan Şeyma Döğücü tarafından mahalle muhtarlarına verildi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından meydana gelebilecek olası depremin can kaybını azaltmak, zararlarını önlemek, depremin meydana geldiği ilk anda, profesyonel arama-kurtarma ekipleri afet mahalline intikal edinceye kadar, acil ilk müdahalenin vatandaşlar tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla "Her Mahalleye Afet İstasyonu Projesi (AFİS)" Sancaktepe'de hayata geçirildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü'nü katılımıyla konteynerlerin teslim töreni düzenlendi. Başkan Döğücü'nün konuşması ve okunan duanın ardından konteynerlerin anahtarları, Başkan Döğücü tarafından mahalle muhtarlarına ve yetkililere teslim edildi. Sancaktepe Belediyesi tarafından 19 mahallede belirlenen noktalara yerleştirilecek olan Afet müdahale konteynerlerinde olası bir depremde vatandaşların hayatını kurtaracak kesici ve kırıcı aletler, battaniye, ilk yardım çantaları, jeneratör gibi 45 parça ekipman bulunuyor.

Sancaktepe'nin olası bir depreme hazır olduğunu ifade eden Başkan Av.Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada "Bugün 19 mahallemize 19 tane deprem konteynerimizi hazırlayıp teslim edeceğimiz törenimizde bulunmaktayız. Biz göreve başladığımızdan günden beri deprem üzerinde yoğunluklu bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü deprem İstanbul'umuzun bir gerçeği. Hiç olmasını istemediğimiz ama beklenen bir gerçeği. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak da yerel idareciler de dahil olmak üzere tüm idarecilerin görevi. Biz de ilk günden itibaren bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Mahallelerimizde gönüllüler belirledik, muhtarlarımızla kendi personellerimizden sivil savunma ekipleri oluşturduk. ve deprem afet acil eylem planımızı belirledik. Bununla ilgili olarak takvim oluşturduk ve bu eylem planımıza göre gerçekleştirmeye başlıyoruz. Öncelikle eğitimlerle başladık. Mahallelerden gönüllüler belirledik. Kendi personellerimizden yine eğitim verdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Her birine deprem eğitimleri arama kurtarma eğitimleri verdik. AFAD'la iş birliği yaptık. Her mahallemize deprem olduktan sonra arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek veya arama kurtarma ekipleri gelene kadar hemen acil müdahale edebilecek şekilde bu konteyner hazırladık. Biraz sonra yapacağımız törenle muhtarlarımıza, mahallemizdeki kanaat önderlerine, kamu görevlisine olmak üzere iki üç kişiye anahtarları teslim edeceğiz. Belediyemizde de sorumlularda anahtarlar olacak. Allah korusun tabii biz hiç olmasını istemeyiz. Deprem ya da başka bir afet halinde bu konteynerımızdaki malzemelerle hemen müdahale edilebilme imkanını oluşturacağız. Biz depreme hazırlıklıyız, hazır olmalıyız. Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. En az hasarla giderebilmenin yollarını arayacağız. Tabii bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu deprem hazırlıkları çerçevesinde de ilçemizdeki riskli binaların tespiti ve onların yıkılmasıyla ilgili çalışmalarımız diğer taraftan sürdürülmektedir" dedi.