3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi

28.04.2022 11:43

3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi İstanbul'da, terör örgütüne ait bir hücre evinde 3 teröristin yakalandığı operasyonda ele geçirilen 5 kilogram ağırlığındaki patlayıcı emniyette sergilendi.

3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi

İSTANBUL - İstanbul'da, terör örgütüne ait bir hücre evinde 3 teröristin yakalandığı operasyonda ele geçirilen 5 kilogram ağırlığındaki patlayıcı emniyette sergilendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçlerine bağlı bir hücre evine gece düzenlenen operasyonda, bomba yapımı sırasında suçüstü yakalanan H.T., C.P. ve O.A. adlı 3 terörist gözaltına alınmış, baskında patlamaya hazır yaklaşık 5 kilo bomba ele geçirilmişti.

Terör örgütü DKP-BÖG mensubu 3 hücre üyesinin polisteki sorgusu sürerken, eylem için hazırlanan patlayıcılar, gece saatlerinde Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince etkisiz hale getirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Söz konusu patlayıcılar Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi. Ele geçirilen patlayıcı materyaller arasında bomba düzeneklerini harekete geçiren akım kaynakları, basın tesirini artırıcı çeşitli kimyasal maddeler, demlik ve ateşleyiciler ile uzaktan kumandalı oyuncak polis arabaları dikkat çekiyor.

- Hücrenin arkası araştırılıyor

Metropollerde sansasyonel eylem tertipleyen söz konusu hücrenin arkasını araştıran güvenlik birimleri, yakalanan teröristlerin üzerinden çıkan örgütsel doküman ve dijital materyalleri incelemeye aldı. Deşifre edilecek belge ve bulgularla operasyonların genişleyebileceği öne sürülürken, hücre evi ve çevresindeki tüm güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Örgüt tarafından tertiplenen eylemin, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerindeki PKK kamplarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme niteliği taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

-Operasyonun geçmişi

Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri adlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul TEM Şube tarafından yapılan çalışmalarda, DKP/BÖG hücresinin eylem hazırlığında olduğu istihbaratı alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam saat 21.45 sıralarında Sancaktepe'de örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı baskında H.T., C.P. ve O.A. adlı 3 terörist, bomba yapımı sırasında suçüstü yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken, patlamaya hazır yaklaşık 5 kilo bomba ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

-Hücre evi baskınını Bakan Soylu duyurdu

Hücre evine yönelik yapılan çalışmalar devam ettiği sırada sarsıcı operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Bomba düzenekleri ve ele geçirilen mühimmat ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi." ifadesini kullanmıştı. İçişleri Bakanı, "DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" sözleri ile sıcak gelişmeyi kamuoyu ile paylaşmıştı.

3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi
3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi
3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi
3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi
3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi
3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi
3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi
3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi

YORUMLAR
500
BÖG hücre evinde 3 terörist yakalandı, 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi(2) BÖG hücre evinde 3 terörist yakalandı, 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi(2) İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Yeni doğan buzağın kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gecesi paylaşımı yaptı, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 13:19:15. #1.13#
SON DAKİKA: 3 teröristin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement