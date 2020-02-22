SANKO Okulları satrançta birincilikleri kimseye bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKO Okulları satrançta birincilikleri kimseye bırakmadı - Son Dakika

SANKO Okulları satrançta birincilikleri kimseye bırakmadı

7 saat önce

SANKO Okulları, 'Okullar Arası Satranç Turnuvası'nı 2 birincilik, 1 ikincilikle tamamlayarak önemli başarıya imza attı.

SANKO Okulları satrançta birincilikleri kimseye bırakmadı, System.String[]

SANKO Okulları, 'Okullar Arası Satranç Turnuvası'nı 2 birincilik, 1 ikincilikle tamamlayarak önemli başarıya imza attı.


Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Satranç İl Temsilciliği desteği ile düzenlenen 'Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda, SANKO Okulları'nın Yıldızlar Küçük Takımı ve Gençler 1 Takımı il birincisi, Gençler 2 Takımı ise il ikincisi oldu.


Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, 53 okul ve 230 sporcu katıldı. SANKO Okulları sporcularından Kağan Aydınçelebi, Burak Unat, Erencem Özbey, Talu Kervancıoğlu ve Emir Kerestecioğlu'ndan oluşan Gençler 1 Takımı 'Gençler Genel Kategorisi'nde il birincisi, Buğra Kolay, Berkay Dobooğlu, Enes Bartık, Yakup Kaan Keskin ve Mehmet Salih Yılmaz'dan oluşan Gençler 2 Takımı 'Gençler Genel Kategorisi'nde il ikincisi oldu.


Ayrıca, 27 okulun katıldığı turnuvada SANKO Okulları sporcularından Kutay Sakmak, Ahmet Arnavutoğlu, Doruk Canpınar ve Elif Ilgın Çınar'dan oluşan Yıldızlar Küçük Takımı 'Küçükler Genel Kategorisi'nde il birincisi olarak büyük bir başarı sağladı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, turnuvada iki kategoride il birinciliği ve bir ikincilik derecesi elde eden satranç takımları ile gurur duyduğunu belirterek, 24 Mart'ta Gaziantep'te oynanacak bölge finallerinde takımlarına başarılar diledi. - GAZİANTEP

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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