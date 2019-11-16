SANKO Sanat Galerisi'nde sergi

Ressam Turhan Ekici, sanatın ve sanatçının buluşma noktası haline gelen Sanko Sanat Galerisi'nde "Anadolu'dan Esintiler" temalı 23'üncü kişisel sergisini açtı.



Sanat tabanlı zengin bir ülkede olduğumuzu belirten Ekici, "Sanat Anadolu insanının genlerinde var. Dağ köylerindeki kadınlarımızın yaptığı oyalara, dokuduğu halılara bakın. Avrupalı bunları gördüğünde nasıl olur diye hayretle bakıyor" dedi.



"Ama sanat ve ilim değer verilmediği yerden göç eder. Atatürk dönemindeki girişimlerle bu yönümüzün nasıl şaha kaldırılabildiğini de gördük. Yeniden öyle bir ruh lazım bize" diyen Ekici, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar sayısız öğrenci yetiştirdim. Öğretici olmak, öğretmenlik yapmak çok güzel bir duygu. Bu nedenle öğretmenlikten vazgeçemiyorum. Bu bana ayrı bir haz veriyor. Sanat sevgi demektir, sanatçı yetiştirmekte buna paralel olarak sevginin yoğunlaşmasıdır. Yani ben resim yapmayı sevdiğim kadar ressam yetiştirmeyi de çok seviyorum.Hayatta en çok korktuğum şey resim yapamamaktır.



Karikatürden portre ressamlığına kadar çeşitli alanlarda çalışmalarla sanat hayatımı sürdürüyorum. Tuvalimi meydanlara kurup resim yaparak çok zaman geçirdim. Hayatın içinde yer alan unsurları ve beni resim yapmaya davet eden her şeyi resmediyorum. Ulusal resim ve afiş yarışmalarında ödüller aldım. Yurtiçi ve yurtdışında 100'den fazla grup ve karma sergiye katıldım."



Anadolu kültürünü resmederek yaşatmaya çalışıyorum



Batı kültürünün etkisinde kalmamış, aslını kaybetmemiş süregelen geleneksel kültürleri resmettiğini vurgulayan Ekici,şunları kaydetti:



"Modern olana karşı değilim ama unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzü ve Anadolu'daki yaşantıyı aktarmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Resim, hayatımın tümü demek. Yağlıboya, akrilik ve suluboya çalışmalarım var. Ayrıca portre de çalışıyorum. Şimdiye kadar 15 binin üzerinde portre yaptım. Bir eğitimci olmanın bilinci ve şuuru içerisinde gelecek kuşaklara yararlı, ışık tutan eserler bırakmam gerektiği bilinciyle yaşıyorum.



Gençler teknoloji ve çağdaşlık hangi seviyeye gelirse gelsin, ekolojik yapıya, yaratılanın özüne zarar vermeden gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma bilinciyle yaşasınlar. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız teknolojiyi tabi ki kullanacak fakat doğanın unsurlarını, gelenek göreneklerini de unutmadan gelecek kuşaklara aktarmayı kendilerine görev bilsinler."



Antalya'daki atölyemde çalışıyorum



Antalya'daki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdüren Ekici, "Sergimde tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya tekniğiyle yapılmış 25 eserim yer alıyor. Son çalışmalarımda ana tema olarak hep Anadolu kadınını seçtim. Özellikle Torosların göz alıcı renkleri ile bezenmiş giysileri, taktıkları başlıklarıyla zaman zaman göçebe yaşantılarıyla Anadolu kadınının yaşantısını aktarmaya çalışıyorum" diye konuştu.



Sergideki amacının konseptinin adı gibi Anadolu'dan bahsetmek olduğunun altını çizen Ekici, "Bu yüzden sergimize içinde kadın vurgusunu barındıran 'Ana' kelimesine de işaret eden 'Biz Ana'dolu' adını verdik. Çalışmalarımın genelinde, çok farklı renk nüansları ve belki adını bile veremeyebileceğim ayrılıkta renkler, en açıktan en koyuya tonlamalar, en parlaktan en mata uzanan bir skala içermesi de zıtlıkların ve dengesizliklerin dengeye dönüştüğü sonsuzluk içermesindendir" ifadelerini kullandı.



Gaziantep'e ilk defa geldiğine dikkat çeken Ekici, "Sanata, insana ve bütün manevi değerleri sahiplenen SANKO'ya yürekten teşekkür ediyorum. Sanko Sanat Galerisi, Türkiye genelinde sanat çevrelerinin sergi açmak istediği çok önemli galerilerden birisidir" diyerek sözlerini tamamladı.



Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise 15 yıldan beri yıldan yıla çıtayı yükselterek Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri konumuna geldiklerinin altını çizdi ve bunda katkısı büyük olan galeri seçici kurul üyesi Aslı Özen'e teşekkürlerini iletti.



Gazeteci yazar Fevzi Günenç de Gaziantep'te birçok sivil toplum kuruluşu bulunduğunu, ancak sanata bir tek SANKO Holding'in destek olduğuna dikkat çekti.



Sergi açılışına, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Sanko Park AVM yetkilileri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.



Konuşmalardan sonra, Gaziantepli gazeteci yazar Fevzi Günenç, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını, sanatçı Turhan Ekici'ye takdim etti.



Ekici'nin Sanko Sanat Galerisi'ndeki sergisi, 6 Aralık'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.



Turhan Ekici



Çemişgezek'te 1953 yılında doğan Ekici, orta öğrenimini İstanbul Ortaköy Öğretmen Okulu Resim Semineri ve Çapa Öğretmen Okulu Resim Semineri'nde tamamladı. 1974 yılında girdiği İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü 1979'da tamamladı. Resim öğretmenliğinden emekliye ayrılan sanatçı Antalya'daki özel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.



Resim tekniklerinin tümünü severek çalışan Ekici'nin, klasik biçimden soyut sanat anlayışına kadar ulaşan yolculuğu 50 yıldır sürmektedir. Evrende gördüğü nesnelerin, anlayabildiği oluşumları, dengelerin ve kozmik iletişimlerin gerçekliğinden devinerek kendi estetik beğenisi, heyecanları ve dinamikleri ile sentezlediği bir sanat anlayışıyla çalışmaktadır.



Eserlerini evren zenginliğinin, çeşitliliğinin ve gerçekliliğinin konsantre görüntüsünü sığdırmaya çabasıyla yorumladığından; çalışmaları genelde çok farklı renk nüansları, adlandırılamayacak ayrılıkta renkler, en açıktan en koyuya tonlamalar, en parlaktan, en mata uzanan bir skaladır. Yoğunluktan boşluğa, eğriden düze, küreselden analitik düzleme, en büyükten en küçüğe, kısacası zıtlıkların ve arabulucuların bulunduğu geniş yelpazeli bir denge endişesi taşımaktadır.



Sanatçıya göre, evren böylesine zıtlıkların ve dengesizliklerin dengeye dönüştüğü sonsuza uzanan bir yelpazedir. Resimlerini tümüyle evrenin nesnel ve soyut değerlerinden beslenen, kendisi gibi sistemleşeceğine yüreği ve beyniyle inandığı bir sanat anlayışıyla çalışan sanatçı, 1988 yılından bu yana Antalya, İstanbul, Bursa ve Ankara'da 22 kişisel sergi açtı.



Antalya, Rotherdam Hollanda, Lefkoşa KKTC, Atina Yunanistan ve Bursa'da 100'den fazla grup ve karma sergilere katılan sanatçı, 1992 Antalya Valiliği Resim Yarışması- Mansiyon Ödülü, 1992 Antalya Valiliği Afiş Yarışması- Mansiyon Ödülü ve 2018 Antalya Kepez Belediyesi Resim Yarışması-İkincilik Ödülü sahibidir. - GAZİANTEP