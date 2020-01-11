Şanlıurfa'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği - Son Dakika

Şanlıurfa'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği

6 saat önce

Şanlıurfa'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte basın mensupları bir araya geldi.

Şanlıurfa'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği, System.String[]

Şanlıurfa'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte basın mensupları bir araya geldi.

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği (ŞUÇGAD) tarafından bir restoranda düzenlenen etkinlikte kentte görev yapan gazeteciler, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'inde katıldığı yemekte buluştu.

Erin, programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin tarafsız bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştığını belirtti.

Gazetecilerin zor şartlarda çalıştıklarını aktaran Erin, tüm çalışan gazetecilerin gününü kutladı.

ŞUÇGAD Başkanı Tahir Gülebak da basının demokrasinin gelişmesi ve yaşamasındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Etkinliğe AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, MKYK Üyesi Vildan Polat ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Abdullah Erin, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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