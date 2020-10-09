Şanlıurfa'da 258 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Öte yandan, emniyet ekipleri ele geçirilen uyuşturucu haplarla "İki devlet bir millet Karabağ " yazarak Azerbaycan 'a destek mesajı verdi.

Operasyonlarda 3 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Merkez Haliliye ilçesindeki operasyonda ise 2 bin 315 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerce ilçedeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada 489 paket içerisine gizlenmiş 258 kilo 500 gram eroin bulundu.

Şanlıurfa 'da 258 kilo 500 gram eroin, 2 bin 315 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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