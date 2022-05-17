Şanlıurfa'da "Endometriozis ve Pelvik ağrı" paneli düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "Endometriozis ve Pelvik ağrı" paneli düzenlendi

17.05.2022 10:38
Şanlıurfa'da "Endometriozis ve Pelvik ağrı" paneli düzenlendi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi tarafından "Endometriozis ve Pelvik ağrı" paneli düzenlendi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi tarafından "Endometriozis ve Pelvik ağrı" paneli düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamada, HRÜ dekanlık konferans salonunda gerçekleştirilen panelde, Amerika başta olmak üzere Fransa, İtalya ve Kolombiya'dan kadın doğum uzmanları bir araya geldi.

Kadın Doğum Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammet Erdal Sak'ın başkanlık ettiği panelde, alanlarında uzman doktorlar, kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Sak, kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bir çok müdahalenin yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de yapıldığını söyledi.

Harran Üniversitesi Hastanesinin bir çok imkanı sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Sak, "Kadın doğum bölümümüzde her türlü imkanımız bulunuyor. Bölgeye hitap ediyoruz. Bugüne kadar hastanemize başvuran tüm hastalarımızın şifa bulmasına vesile olduk. İnşallah bundan sonrada en iyi hizmeti vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Pelvik Ağrı ve Endometriozis Derneği Başkanı ve Prof. Dr. Erkut Attar da alanında uzman doktorlarla birlikte Şanlıurfa'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Amerika ve Fransa'da yapılabilen ameliyatların Şanlıurfa'da da gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erkut Attar, "Vatandaşlarımızın başka illere gitmelerine gerek kalmadı. Bunun yanında acil cerrahi alanında Şanlıurfa'da ağır bir deneyim söz konusu. Bu deneyim ile birlikte insan hayatı çok güvende." dedi.

Harran Üniversitesi Hastanesinin alt yapısını çok beğendiklerini belirten Prof. Dr. Attar, "Hastanenin kampüs alanını çok beğendik. Hastanenin ameliyathanelerinin alt yapısı Amerika standartlarının üstünde görünüyor. Hem bilgi hem de teknoloji anlamında Harran Üniversitesi hastanesi çok üst noktalarda." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programda ameliyathaneden canlı yayın yapılarak konu anlatımları bilgiler verildi.

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Kaynak: AA

Harran Üniversitesi, Endometriozis, Şanlıurfa, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'Endometriozis ve Pelvik ağrı' paneli düzenlendi - Son Dakika


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