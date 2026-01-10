Şanlıurfa\'da Gazeteciler Günü Etkinliği

Şanlıurfa'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte basın mensupları bir araya geldi.

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği (ŞUÇGAD) tarafından bir restoranda düzenlenen etkinlikte kentte görev yapan gazeteciler, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ın katıldığı yemekte buluştu.

Çay, programda yaptığı konuşmada, 10 Ocak'ın gazeteciler açısından çok önemli bir gün olduğunu, bu anlamlı günde Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Etkinliği gerçekleştirmesinden dolayı ŞUÇGAD Başkanı Tahir Gülebak'a teşekkür eden Çay, Basın İlan Kurumunun 65'inci yıl dönümünü dün kutladığını anımsattı.

Çay, dün gerçekleştirdikleri programda, başta dijital dönüşüm çağında habercilik konusu olmak üzere bir çok konuda katılımcılarla istişare etme imkanı bulunduğunu aktararak, "Çok güzel bir katılım var, bölgenin bütün gazetecileri, temsilcileri, çalışanları, basın mensupları burada. Bizleri bu programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü canı gönülden kutluyorum." dedi.

Vali Hasan Şıldak da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, bu günde gazetecilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte basının etkisinin her geçen gün arttığını, doğru ve güvenilir haberciliğin öneminin daha da belirgin hale geldiğini dile getiren Şıldak, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu, kamuoyunun doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirilmesinde hayati bir görev üstlendiğini kaydetti.

Etkinliğe Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir, Medya İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dilek Atçeken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Yücel Demir ile çeşitli illerden gelen gazeteciler katıldı.