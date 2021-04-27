Şanlıurfa'da İİMEK toplantısı düzenlendi - Son Dakika

İİMEK Denetim Komisyonu'nun yapmış olduğu denetimlere ait raporun kurula sunulduğu toplantı, mesleki eğitim politikası kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün alan-dal açma ve kapama tekliflerinin sunulmasıyla sona erdi.

2021 yılında kayıtlı işsiz, açık işler ve işe yerleştirme hizmetlerine ait verilerin değerlendirildiği sunumun ardından, yıllık işgücü mesleki eğitim planı istişareler sonucu revize edildi.

Vali Abdullah Erin , başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İŞKUR tarafından ilin istihdam ve mesleki eğitim politikaları hakkında rapor sunuldu.

Şanlıurfa Valiliği tarafından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantısı düzenlendi.

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