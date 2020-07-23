Şanlıurfa'da trafik kazaları: 5 yaralı - Son Dakika

Sürücülerden Mece ile yolcu Emine Yıldız yaralandı.

Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nda ise Mehmet Emin Aslankol yönetimindeki 63 S 1465 plakalı otomobil, Dürrü Mece'nin kullandığı 16 AEL 193 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet Boz (57) ve Muhammed Fırat Hocanlı (54) yaralandı.

Şanlıurfa 'da meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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